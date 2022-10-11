Термінова нарада G7 через Україну: Зеленський зробив потужну заяву

Володимир Зеленський / president.gov.ua

11 жовтня розпочалася термінова нарада глав країн Великої сімки (G7).

У ньому взяв участь президент України Володимир Зеленський. Нарада розпочалася о 16:09 (за київським часом).

Президент України у своєму виступі відзначить, що на рівні всієї G7 і всього нашого демократичного світу повинні відповідати симетрично.

"Якщо Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою і газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста", - говорить Зеленський.

За словами президента, саме такі кроки можуть наблизити світ.

"Вони спонукають державу-терориста замислитися про мир, про невигідність війни. Треба визнати і очевидний факт: з цим керівником Росії, що не має майбутнього, не може бути і діалогу", - додав Зеленський.

"Розмови можуть бути або з іншим керівником Росії - який буде визнавати Статут ООН, базові принципи людяності і територіальну цілісність України, – або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує світ - і ця людина в Москві", - сказав Зеленський.

Зеленський назвав нагальні потреби

Президент України розповів лідерам Великої сімки, що Україні вже найближчими місяцями потрібні не лише ракети для систем протиракетної та протиповітряної оборони, а й самі системи, зокрема зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

Також Україна потребує фінансування повітряного щита, який планується створити.

"Важливо, щоб ми мали достатньо ракет до наданих систем ППО і ПРО. Завтра на "Рамштайні" я б хотів, щоб наші міністри оборони обговорили це. Пане президент Франції, пане прем'єр Італії, ми дуже очікуємо на постачання систем SAMP-T. Якщо це можливо, то вони потрібні вже найближчими місяцями", - сказав він.

Варто зазначити, що лідери держав G7 проводять термінову нараду із Зеленським через масовані ракетні удари росіян по території України 10 жовтня.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

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