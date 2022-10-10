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"Бункерний боягуз": в ОП відповіли на ракетний терор Путіна і заявили про термінове скликання G7

10 жовтня 2022, 12:15

Володимир Зеленський домовився про термінове скликання засідання G7 з жорсткою заявою про підтримку України.

Єрмак, Путін
Андрій Єрмак жорстко відповів на ракетний терор, влаштований Володимиром Путіним / President.gov.ua/УНИАН

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував масований ракетний удар РФ по Україні.

"Росіяни - ганебні невдахи. Ви думали нас налякати? Думали, що українці бояться терору від неадекватних бункерних боягузів? Ви думаєте, що ми будемо зупинятися? Ні, на кожен удар буде жорстка відповідь. Ви відповісте за кожну смерть і страждання. І не тільки ви. Будуть відповідати цілі покоління росіян", - написав він у Telegram.

Глава ОП запевнив про те, що просування вперед українських сил продовжиться: "Ми продовжуємо йти вперед. Ми будемо і далі знищувати кожного, хто прийде в Україну зі зброєю".

"Ці удари роблять нас ще злішими. Ці удари тільки прискорять наш рух вперед. Ми не боїмося. Ми стаємо тільки зліше і точніше", - написав він.

Єрмак

"Що ж, пекло для них ще здаватиметься раєм", - додав він у наступному пості.

Єрмак

Крім того, Єрмак уточнив, що президент Володимир Зеленський завершив розмови з канцлером ФРН Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Домовилися про завтрашнє засідання G7 з жорсткою заявою про підтримку України, посилення допомоги в закритті українського неба, подальші санкції", - резюмував Єрмак.

Єрмак

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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