Їхав на роботу: від ракетного удару ворогів у Києві загинув полковник поліції

Від ракетного удару ворогів у Києві загинув полковник поліції / УНІАН і Нацполіція

В результаті обстрілу 10 жовтня російськими окупантами в Україні загинули 11 людей, травмовані - 87. Про це заявив на своїй сторінці в Facebook голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них - 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський в момент удару якраз їхав по бульвару Шевченка на роботу", — повідомив офіцер.

Також, каже Клименко, відомо про пошкодження близько 70 об'єктів, з яких 29 – об'єкти критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових і 35 приватних житлових будинків, а також Столична школа. На місцях ударів окупантів відпрацьовують понад 80 слідчо-оперативних груп поліції.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі - в центрі столиці.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

По Шевченківському району було зафіксовано три попадання ракет. Пошкоджена проїжджа частина. 6 автомобілів загорілися, ще 15 - пошкоджені. Крім того, у Святошинському районі ворожа ракета влучила в одноповерхову будівлю, травмовано трьох людей.

У той же час в Голосіївському районі зафіксовано два попадання в різні критичні об'єкти інфраструктури, попередньо постраждала одна людина. Також ворог потрапив в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі, в результаті чого попередньо постраждала одна людина.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Києва загинули 5 людей. Також відомо про 51 травмовану людину.

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