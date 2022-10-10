Ракетна атака по Україні матиме руйнівні наслідки для РФ: що чекає окупантів

Резніков / informnapalm.org, УНІАН

Масований ракетна атака 10 жовтня по всій території України матиме руйнівні наслідки для Російської Федерації.

"Стійкість українського народу і майстерність сил оборони України змушують ворога нервувати і помилятися", - говорить міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Рєзнікова, росіяни і раніше били ракетами по енергетичній інфраструктурі, житловим будинкам, школам і лікарням в Україні, проте сьогоднішня масована атака красномовно свідчить про їх розгубленість і нервозність.

Міністр виділив кілька руйнівних наслідків для Росії після сьогоднішньої атаки:

Москва не досягла жодної військової мети, а навпаки, ЗСУ отримали додаткову мотивацію скоріше вигнати ворога;

Тепер не потрібні ніякі додаткові аргументи, щоб доводити, що Росія - це держава-терорист, держава-спонсор тероризму;

В останні місяці в розмовах з партнерами Україні доводилося шукати способи не допустити "втоми", так тепер росіяни все зробили за нас.

"Знищення інфраструктури життєзабезпечення може спровокувати нові хвилі біженців. Сотні тисяч повернулися з Європи можуть бути змушені знову шукати там порятунку. До них приєднаються мільйони. Адже руйнування енергосистеми - це не тільки про опалення. Це про їжу і воду, каналізацію, про хвороби і всі супутні наслідки", - заявив Резніков.

Резніков пояснив, що Україні дуже швидко потрібна додаткова зброя, перш за все - засоби ППО і ПРО. Вже на найближчій зустрічі у форматі "Рамштайна" і в штаб-квартирі НАТО треба буде менше слів.

Окремо Резніков підкреслив численні повідомлення від колег і партнерів з різних країн, які висловлюють беззастережну підтримку Україні і засуджують дії Кремля.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

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