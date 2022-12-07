Серед білоруських військових зростає невдоволення через спроби втягнути їх у війну - Генштаб

На Волинському та Поліському оперативних напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника немає.

У Білорусі зростає невдоволення серед військових через спроби втягнути їх у війну / https://t.me/modmilby і ua.depositphotos.com

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України. На полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та Збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною.

Зазначається також, що на Волинському та Поліському оперативних напрямках на сьогоднішній день обстановка без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що вступ Білорусі в війну проти України вкрай є малоймовірни. Режим Олександра Лукашенка продовжує виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску з приводу участі в бойових діях.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

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