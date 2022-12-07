glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Серед білоруських військових зростає невдоволення через спроби втягнути їх у війну - Генштаб

7 грудня 2022, 08:14
На Волинському та Поліському оперативних напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника немає.
Лукашенко, армія
У Білорусі зростає невдоволення серед військових через спроби втягнути їх у війну / https://t.me/modmilby і ua.depositphotos.com

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України. На полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та Збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною.

Зазначається також, що на Волинському та Поліському оперативних напрямках на сьогоднішній день обстановка без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що вступ Білорусі в війну проти України вкрай є малоймовірни. Режим Олександра Лукашенка продовжує виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску з приводу участі в бойових діях.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

Інші новини:

війна в Україні Олександр Лукашенко санкції проти Лукашенка війна Росії та України вторгнення Білорусі вторгнення Білорусі в Україну
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:43

Орбакайте і Ніколаєв публічно підтримали Пугачову, яка назвала росіян "тварюками і лицемірами"

09:40

Гороскоп на сьогодні 7 грудня 2022: Близнюкам - травми, Левам - гроші, а Рибам - нерви

09:15

"Небезпека висока": астролог спрогнозувала, коли чекати нових ударів ворогів по енергосистеміВідео

09:10

Все перегралося: Арестович розповів, навіщо Росії масштабні ракетні обстріли УкраїниВідео

09:05

Вони нас вже бояться і будуть боятися ще більшеПогляд

Реклама
09:00

Повня 8 грудня 2022: Близнюкам - популярність, Скорпіонам - сварки, Тельцям - допомогаВідео

08:44

Ганьбу Росії побачив весь світ: експерт розкрив деталі вибухів на аеродромах в РФВідео

08:41

"Якщо ти - свиня": путіністка Циганова "погнала" Лепса воювати на ДонбасВідео

08:14

Серед білоруських військових зростає невдоволення через спроби втягнути їх у війну - ГенштабВідео

07:48

Захисники України "помножили на нуль" найманців з ПВК "Вагнер"Відео

07:17

Кремль готує другу хвилю мобілізації - ISW

07:10

Як повернути блиск золотим прикрасам: 2 простих способи, про які мало хто здогадується

06:39

"Зима - ключовий етап війни": Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк та Севастополь

06:20

Путін ризикує, активно використовуючи двійниківПогляд

06:00

День української хустки: що потрібно знати про свято

05:00

"Це фейк": скандальний Орбан спробував виправдатись після блокування допомоги Україні від ЄСВідео

05:00

Привітання з Новим 2023 роком: яскраві листівки, теплі слова для дітей і дорослихФото

05:00

День Катерини: теплі привітання, листівки та картинки для прекрасної іменинниці

04:25

Різке потепління під +10º: українців здивували несподіваним прогнозом і назвали датиВідео

03:57

"Банщик щось встромив поки парив": Волочкова із задертою ногою розповіла про свій перелякВідео

Реклама
03:55

Між нами 34 роки різниці: Лоліта відкрила таємницю особистого життя

03:24

Надія Мейхер випадково оголила татуювання на пікантному місці

02:55

Щоб вікна взимку були ідеально чистими: найпростіший спосіб прибрати конденсат

02:10

Фортуна завжди на їхньому боці: топ-3 знаки Зодіаку з найсильнішим янголом-охоронцемВідео

01:35

"Мішок" можна буде зав'язати: експерт спрогнозував, як ЗСУ можуть влаштувати ворогам капкан у КримуВідео

01:00

"Підійдемо до Криму": експерт назвав території, які ЗСУ звільнять до кінця року

00:51

Прикмети на 7 грудня: які 5 речей не можна робити у велике свято, щоб біду не залучитиВідео

00:05

"Може бути ескалація": розлючений Путін може завдати удару після вибухів на аеродромах - CNNВідео

06 грудня, вівторок
23:45

"Працює ворожа артилерія": Жданов заявив про колосальні втрати України під БахмутомВідео

23:40

"Бавовна" на аеродромі в Курську: чорний дим було видно навіть з супутникаВідео

23:25

Як не виглядати "тіткою" після 40 років: 9 модних правил, про які краще забути

23:18

Проживе навіть з істеричкою: імена найтерплячіших чоловіків, які закохуються до нестямиВідео

22:49

Прикмети на 8 грудня: які 3 речі потрібно встигнути зробити, щоб удача липла завждиВідео

22:30

Німеччина навідріз відмовилася передавати ЗРК Patriot Україні

21:56

Росіяни можуть розосередити свої бомбардувальники після вибухів на аеродромах - Reuters

21:41

Мавпа стягнула тісний топ з величезного декольте колишньої "Міс Перу"Відео

21:32

Продажний патріотизм: російські зірки-пропагандисти не заплатили мільйони рублів податків

21:22

"Утримувала коханців" Сосєдов знову позаздрив Пугачовій

21:21

"Треба правильно організувати": Путіна і його режим можна знищити, але є лише один спосіб - ЯковенкоВідео

20:47

У Зеленського різко пройшлися по результатам "спецоперації" РФ

Реклама
20:33

Тяжкохвора Катерина Тишкевич розповіла про розмову з провидцем про долю України

20:07

"Повисло на соплях": Арестович про жалюгідну долю Кримського мостуВідео

19:58

Унітаз буде виблискувати і вічно пахнути: як почистити туалет газованою водою і зубною пастоюВідео

19:56

"Треба частіше говорити": політолог пояснив, навіщо Шольцу підтримувати зв'язок з ПутінимВідео

19:53

"Кожен з нас має свою особисту історію": Катя Осадча показала рідкісне фото з батьками

19:46

"Якщо проживемо зиму": українцям дали страшливий прогноз нових відключень електроенергіїВідео

19:32

На Донбасі окупанти стратили зеків-дезертирів, які втекли з позиційВідео

19:18

Як корисні ідіоти допомагають Путіну в УкраїніПогляд

19:06

"Людина павук, гадить": Лоліту в обтягуючому підняли на сміх

19:05

"Ми не можемо": Грузія навідріз відмовилася надавати Україні військову допомогуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти