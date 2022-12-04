"Загнали в кут": смертю Макея росіяни надіслали сигнал Лукашенку – військовий журналіст

Смертю Макея росіяни надіслали сигнал Лукашенку, каже військовий журналіст Цаплієнко/ сайт Кремля, УНИАН

Загадкова смерть очільника білоруського Міністерства закордонних справ Володимира Макея була сигналом самопроголошеному білоруському президенту Олександру Лукашенку.

Про це заявив військовий журналіст Андрій Цаплієнко в ефірі Радіо НВ. Він зазначає, що цей сигнал Лукашенку могли надіслати росіяни.

Цаплієнко зазначає, що білоруський диктатор зараз – загнана у політичний глухий кут істота.

"Зараз йому надіслали сигнал. Думаю, це зробили росіяни із загадковою смертю міністра закордонних справ Макея. Зараз Лукашенко просто загнаний... Звір – це Путін, але загнана в політичний глухий кут істота", – зазначає журналіст.

Також Цаплієнко додав, що перемога України у війні проти Росії сильно вдарить і по Лукашенку – це означатиме крах його режиму в Білорусі.

Смерть Макея може бути сигналом Лукашенку

Нагадаємо, 26 листопада у Білорусі раптово помер міністр закордонних справ РБ Володимир Макей, якому було 64 роки. У ЗМІ зазначали, що він імовірно помер від інфаркту, вчасно не звернувшись за допомогою.

Російський опозиціонер, юрист Марк Фейгін вважає дивним факт смерті глави МЗС Білорусі Володимира Макея, який був комунікатором держави із Заходом. Фейгін не виключив, що Макей міг стати російською мішенню і бути отруєним хімічними речовинами, які є фірмовим стилем РФ.

Також Фейгін зазначав, що на тлі раптової смерті Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. Як зазначив Фейгін, Кремль має багато питань до Лукашенка. Проте тут вже фінальна головна точка – для Путіна зараз немає нічого важливішого за війну, яку Росія програє.

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