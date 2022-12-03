'До останнього українця чи поляка': Лукашенко жалюгідно лякає Україну продовженням війни

Лукашенко лякає Україну продовженням війни / kremlin.ru

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко жалюгідно лякає Україну, що війна може тривати "до останнього українця, чи поляка". Про це Лукашенко сказав на зустрічі з Шойгу, повідомляє провладне агентство БЕЛТА.

"Я не збираюся тут нікого лякати. Усі вже й так налякані-перелякані. Але якщо вони хочуть, щоб ми мирно жили в нашому регіоні, не озираючись на те, як на це дивляться з-за океану, і Росія, й Білорусь до цього готові. Якщо вони хочуть воювати до останнього чи то українця, чи то вже там поляка або ще найманців, ну, це їхня справа, це їхнє право. Поки що, наприклад, я і наші спецслужби не бачать, щоб вони були готові до повноправних переговорів і по-людськи домовлятися. Вони бачать, на нашу думку, як продовжити війну. Ну, тоді спеціальна операція не припиниться", - сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент РБ також визнав, що в Білорусі і російські, й білоруські офіцери готують військових двох країн.

"Думаю, вам уже білоруський міністр оборони розповів про ситуацію в Білорусі, про підготовку, бойове злагодження підрозділів Білорусі та Росії, які присутні в Білорусі. Повинен сказати, що ми серйозно до цього підійшли. І наші, і ваші офіцери готують хлопців. І білоруських, і росіян готують. Для того, щоб у разі потреби перші ряди наші – захисники Союзної держави – змогли відбити будь-яку агресію... Тут ніхто не ділиться: ми як єдине угруповання, єдина армія сьогодні готуємося", - сказав він.

При цьому Лукашенко цинічно запевнив, що ані Росія, ані Білорусь нібито не хочуть війни.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Проте їхньою ціллю буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю та Україною, щоб перерізати шляхи, якими, на їхню думку, у нашу державу постачається зброя від західних партнерів.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що ризик вторгнення з Білорусі у найближчі місяці залишається низьким. Адже російські окупанти не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Вторгнення з Білорусі для окупаційних військ буде дуже складним, їхній наступ можуть загальмувати Прип'ятські болота на півночі нашої держави.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

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