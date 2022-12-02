Вступ Білорусі у війну проти України вкрай малоймовірний - ISW

Експерти ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України / Фото Reuters

Вступ Білорусі у війну проти України вкрай э малоймовірным. Режим Олександра Лукашенка продовжує виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску з приводу участі в бойових діях. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що білоруський диктатор звинуватив Київ і НАТО в зростанні кількості провокацій біля кордону, стверджуючи, що Україна намагається втягнути у війну сили Союзу.

У свою чергу, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін говорив про те, що прямої підготовки до війни немає і що Білорусь лише захищатиме свою територію.

Аналітики Інституту вивчення війни пояснюють, що Лукашенко і Хренін озвучили відповідні коментарі, щоби підтримати триваючу інформаційну операцію, спрямовану на закріплення українських сил на кордоні з Білоруссю. Водночас, згадуючи НАТО, вони намагаються переконати РФ, що їхні військові мають залишатися в Білорусі для захисту від "потенційної" агресії Альянсу.

"І таким чином Лукашенко і Хренін хочуть створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо вступу Білорусі у війну проти України. Саме тому вступ Білорусі у війну вкрай малоймовірний", - додали аналітики.

Вторгнення в Україну з боку Білорусі

На початку листопада в Генштабі ЗСУ заявляли, що поки що загрози повторного вторгнення в Україну з боку Білорусі немає. Зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована і стабільна, але через 2-3 місяці ситуація може змінитися. Адже саме стільки часу знадобиться РБ для того, щоб підготувати військовослужбовців.

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що повторний наступ росіян з території Білорусі є цілком реальним. Він може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

Представник ГУР Міноборони Украни Вадим Скібіцький заявляв, що ознак формування ударного угруповання на території Білорусі немає.

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