'Відразу кілька плацдармів': в ЗСУ повідомили про успіх на лівому березі Дніпра

Завдяки ефективному вогневому контролю Сил оборони України на лівому березі Дніпра вдалося виконати певні операції щодо облаштування плацдармів на даному напрямку. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
"Казати про широкомасштабні бойові дії на лівому березі Дніпра ще завчасно. Вже є інформація, що ЗСУ зайняли декілька невеликих плацдармів на цьому напрямку. Завданням Сил оборони в майбутньому є розгортання лінії фронту, яка буде заходити в тил південному військовому округу росіян. Ми побачили, що росіяни не були готові до такої ситуації не тільки інформаційно, а й у військовому плані", - зауважив Тимочко.
Він також додав, що завдяки вогневим операціям Сил оборони України, військовослужбовцям вдалось провести необхідні дії на лівобережжі Херсонщини.
"Деякі плацдарми на лівому березі вже були зайняті нашими військами - це район Антонівського моста, район Кринок, Козачих Лагерів. Суть дій ЗСУ полягала в тому, що ворог не міг наблизитися до лівого берега Дніпра, оскільки потрапляв під вогонь нашої артилерії. Наразі противник змушений розтягувати свої резерви, тому що лівий берег Дніпра є прямим коридором до Криму", - додав Тимочко.
Бойові дії на лівобережжі Херсонщини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов зазначив, що навіть попри сильний опір ворожих військ українські збройні сили успішно перемістилися з правого берега Дніпра на лівий, утримуючи позиції на трьох різних ділянках – біля Антонівського автомобільного та залізничного мостів, а також поблизу населеного пункту Кринки.
Також, як повідомили в Генштабі, Збройні сили України на Херсонському напрямку активно вибивають російських окупантів з їх позицій на лівому березі Дніпра.
Водночас, російські пропагандисти визнають проблеми на лівому березі Херсонщини. За їх словами, логістика росіян на цьому напрямку перебита.
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