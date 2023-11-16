'Відразу кілька плацдармів': в ЗСУ повідомили про успіх на лівому березі Дніпра

В ЗСУ повідомили про успіхи на лівобережжі Херсонщини, зокрема про те, що Сили оборони України зайняли декілька невеликих плацдармів на цьому напрямку.

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В ЗСУ повідомили про успіх на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Завдяки ефективному вогневому контролю Сил оборони України на лівому березі Дніпра вдалося виконати певні операції щодо облаштування плацдармів на даному напрямку. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Казати про широкомасштабні бойові дії на лівому березі Дніпра ще завчасно. Вже є інформація, що ЗСУ зайняли декілька невеликих плацдармів на цьому напрямку. Завданням Сил оборони в майбутньому є розгортання лінії фронту, яка буде заходити в тил південному військовому округу росіян. Ми побачили, що росіяни не були готові до такої ситуації не тільки інформаційно, а й у військовому плані", - зауважив Тимочко.

Він також додав, що завдяки вогневим операціям Сил оборони України, військовослужбовцям вдалось провести необхідні дії на лівобережжі Херсонщини.

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"Деякі плацдарми на лівому березі вже були зайняті нашими військами - це район Антонівського моста, район Кринок, Козачих Лагерів. Суть дій ЗСУ полягала в тому, що ворог не міг наблизитися до лівого берега Дніпра, оскільки потрапляв під вогонь нашої артилерії. Наразі противник змушений розтягувати свої резерви, тому що лівий берег Дніпра є прямим коридором до Криму", - додав Тимочко.

Бойові дії на лівобережжі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов зазначив, що навіть попри сильний опір ворожих військ українські збройні сили успішно перемістилися з правого берега Дніпра на лівий, утримуючи позиції на трьох різних ділянках – біля Антонівського автомобільного та залізничного мостів, а також поблизу населеного пункту Кринки.

Також, як повідомили в Генштабі, Збройні сили України на Херсонському напрямку активно вибивають російських окупантів з їх позицій на лівому березі Дніпра.

Водночас, російські пропагандисти визнають проблеми на лівому березі Херсонщини. За їх словами, логістика росіян на цьому напрямку перебита.

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