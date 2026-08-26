Одразу 16 цілей: ЗСУ уразили об’єкти, з яких РФ регулярно атакує Україну

Зеленський розповів про далекобійні удари по нафтових обʼєктах, аеродромах та військовому виробництву агресора.

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Зеленський розповів про удари по території Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне із заяви Зеленського:

За добу уражено 16 обʼєктів у Росії

Під ударом нафтові термінали й аеродроми

Війна має повертатися туди, звідки прийшла

Українські захисники за добу уразили 16 обʼєктів на території країни-агресора Росії. Серед них - нафтові підприємства, аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"За добу наші воїни санкціонували 16 обʼєктів у Росії. Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових обʼєктах - російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, головна мета України - зробити продовження війни для Москви максимально невигідним у довгостроковій перспективі.

"Війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала. Справедливо знижуємо російський потенціал агресії. Дякую всім задіяним воїнам за влучність", - підсумував Зеленський.

Далекобійні удари України по Росії

Президент Фінляндії Александр Стубб підтримав нарощування українських далекобійних можливостей.

За його словами, удари по цілях у глибині Росії підвищують для Москви ціну продовження війни та можуть впливати на суспільні настрої.

"Якщо ви думаєте, чи це доцільна військова стратегія з точки зору України, я хотів би сказати, що безумовно так і є. Це єдиний спосіб, в який ми зможемо забезпечити участь Росії у мирних переговорах", - наголосив він.

Удари по території РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, Сили оборони України 24 серпня та в ніч на 25 серпня завдали серії ударів по важливих військових об’єктах окупантів. Зокрема, було пошкоджено російський винищувач МіГ-29.

23 серпня найбільший у Росії логістичний склад маркетплейсу Ozon в Оренбурзі зазнав атаки безпілотників. Судячи з опублікованих очевидцями відео та фотографій, займання має локальний характер, однак обсяг руйнувань наразі не оцінений.

Крім того, Сили безпілотних систем ЗСУ в рамках операції "Кримський вимикач off" вивели з ладу ще 27 енергетичних об'єктів у Криму та на тимчасово окупованих територіях півдня України. Удари були завдані в період з 17 по 22 серпня.

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Про персону: Олександр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

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