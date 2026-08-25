Сили оборони уразили МіГ-29 на аеродромі 'Міллерово': у Генштабі розкрили деталі

Українські військові завдали чергового удару по військових цілях противника.

https://glavred.net/war/sily-oborony-porazili-mig-29-na-aerodrome-millerovo-v-genshtabe-raskryli-detali-10791251.html Посилання скопійоване

ЗСУ знищили російський МіГ-29 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скриншот

Головне:

ЗСУ уразили російській комплекс РЕБ "Пересвет-М" та станцію подавлення Starlink

Під ударом також опинилися склади пального та боєприпасів

На аеродромі "Міллерово" пошкоджено російський винищувач МіГ-29

Сили оборони України 24 серпня та в ніч на 25 серпня завдали серії ударів по важливих військових об’єктах окупантів.

Зокрема, було пошкоджено російський винищувач МіГ-29. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

відео дня

Зазначається, що в Луганську українські військові уразили спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби "Пересвет-М".

Ще однією ціллю стала станція радіоелектронного подавлення супутникового зв’язку Starlink у Мирному на території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, у Бердянську Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів російських військ. У Приморську українські захисники уразили склади матеріально-технічних засобів окупаційного підрозділу.

"За результатами аналізу даних підтверджено пошкодження 24 серпня 2026 року винищувача МіГ-29 на аеродромі "Міллерово" у Ростовській області РФ", - повідомили в Генштабі.

МіГ-29 / Інфографіка: Главред

Ступінь завданих російським військовим об’єктам збитків наразі уточнюється.

Коли Україна зможе вдарити по РФ своєю баллістикою

Главред писав, що за словами колишнього очільника МО Михайла Федорова, Україна може отримати можливість завдавати ударів по території Росії власними балістичними ракетами в найближчі три-шість місяців.

Дотепер Україна для ударів углиб російської території переважно використовувала далекобійні безпілотники та крилаті ракети. Однак порівняно з балістичними ракетами така зброя рухається повільніше і після виявлення її легше перехопити.

Удари України по обʼктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України проводять узгоджену кампанію з придушення та знищення засобів ППО Росії. Так, в ніч з 23 на 24 серпня, за даними командувача СБС Роберта Бровді, Україна уразила винищувач, гелікоптер, радари повітряного спостереження та низку елементів ППО Росії. Також під ударом Сил оборони опинився логістичний центр Ozon.

Нагадаємо, Пермський нафтопереробний завод, сьомий у Росії за обсягами переробки, зупинив роботу після атаки українських безпілотників 21 серпня. Основна установка CDU-4, на яку припадає майже 40% потужності підприємства, стала того ж дня - її добова продуктивність сягала 14 000 тонн нафти, повідомляє Reuters.

Крім того, Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 14 об’єктів російських військ у Ростовській області, Краснодарському краї та тимчасово окупованому Криму. Серед уражених цілей - винищувачі Су-33 і МіГ-29, ударно-розвідувальний безпілотник "Оріон", а також комплекси протиповітряної оборони та радіолокаційні станції.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред