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"Плюс один": Остапчуки оголосили про поповнення в Канаді

Христина Трохимчук
26 серпня 2026, 12:08
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Дружина шоумена продемонструвала кругленький животик та знімки УЗД.
Володимир Остапчук - діти
Володимир Остапчук - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Остапчук

Ви дізнаєтеся:

  • Катерина Остапчук вагітна
  • У якій країні може народитися їхня друга спільна дитина
  • Хто із зіркових колег та блогерів уже привітав пару

Український шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина знову стануть батьками. Радісною новиною блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімки з позитивним тестом на вагітність, який вона тримає разом із ручкою їхнього первістка.

У блозі Катерина також опублікувала зворушливе сімейне відео. На кадрах подружжя позує у променях сонця серед квітучих кущів: Катерина - у короткому білому топі, що підкреслює вже помітно округлий животик, та джинсах, а Володимир разом із їхнім маленьким сином тримають у руках стрічку зі знімками УЗД.

відео дня
Катерина Остапчук вагітна
Катерина Остапчук вагітна / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

"Плюс один. Наша благословенна маленька сім’я", - лаконічно підписала знімки дружина ведучого.

У своєму Telegram-каналі Катерина повідомила, що пара вже знає стать дитини, але не стала її розкривати. Вона підкреслила, що вони з Володимиром Остапчуком планували другу вагітність і це стало для них щасливою новиною.

Уже в перші хвилини під публікацією пара зібрала сотні привітань, зокрема від зіркових колег та відомих блогерів.

У Володимира Остапчука народиться четверта дитина
У Володимира Остапчука буде четверта дитина / скрін з відео

"Вітаю! Це неймовірне щастя", - написала Христина Решетник.

"Ну-у-у, кайф! Вітаю ще раз!", - приєдналася й блогерка Таня Пренткович.

"Вітаю!", - також написала Ксюша Манекен.

Раніше стало відомо, що сім'я Остапчуків переїхала з України до Канади. Зазначимо, що в Канаді діє "право землі" (jus soli). Це означає, що якщо їхня друга дитина з’явиться на світ на території цієї країни, вона автоматично зможе отримати канадське громадянство.

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Про персону: Володимир Остапчук

Володимир Остапчук - український телеведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають усі"), актор (кіно та дубляж) і комік.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук народила шоумену сина Тимофія.

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