"Плюс один": Остапчуки оголосили про поповнення в Канаді

Дружина шоумена продемонструвала кругленький животик та знімки УЗД.

https://glavred.net/stars/plyus-odin-ostapchuki-obyavili-o-popolnenii-v-kanade-10791476.html Посилання скопійоване

Володимир Остапчук - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Остапчук

Ви дізнаєтеся:

Катерина Остапчук вагітна

У якій країні може народитися їхня друга спільна дитина

Хто із зіркових колег та блогерів уже привітав пару

Український шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина знову стануть батьками. Радісною новиною блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімки з позитивним тестом на вагітність, який вона тримає разом із ручкою їхнього первістка.

У блозі Катерина також опублікувала зворушливе сімейне відео. На кадрах подружжя позує у променях сонця серед квітучих кущів: Катерина - у короткому білому топі, що підкреслює вже помітно округлий животик, та джинсах, а Володимир разом із їхнім маленьким сином тримають у руках стрічку зі знімками УЗД.

відео дня

Катерина Остапчук вагітна / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

"Плюс один. Наша благословенна маленька сім’я", - лаконічно підписала знімки дружина ведучого.

У своєму Telegram-каналі Катерина повідомила, що пара вже знає стать дитини, але не стала її розкривати. Вона підкреслила, що вони з Володимиром Остапчуком планували другу вагітність і це стало для них щасливою новиною.

Уже в перші хвилини під публікацією пара зібрала сотні привітань, зокрема від зіркових колег та відомих блогерів.

У Володимира Остапчука буде четверта дитина / скрін з відео

"Вітаю! Це неймовірне щастя", - написала Христина Решетник.

"Ну-у-у, кайф! Вітаю ще раз!", - приєдналася й блогерка Таня Пренткович.

"Вітаю!", - також написала Ксюша Манекен.

Раніше стало відомо, що сім'я Остапчуків переїхала з України до Канади. Зазначимо, що в Канаді діє "право землі" (jus soli). Це означає, що якщо їхня друга дитина з’явиться на світ на території цієї країни, вона автоматично зможе отримати канадське громадянство.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ, опинилася в центрі уваги користувачів соцмереж через знімок із фанатом. Шанувальників вразив свіжий вигляд співачки.

Також Артем Пивоваров відповів на закиди щодо вживання заборонених речовин перед концертами та запропонував пройти лабораторну перевірку. Співак назвав чутки абсолютною брехнею та заявив про повну готовність здати будь-які медичні тести, щоб назавжди закрити це питання.

Читайте також:

Про персону: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український телеведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають усі"), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук народила шоумену сина Тимофія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред