Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Легендарний боксер подарував Зеленському цуценя: що відомо про улюбленців президента

Христина Трохимчук
26 серпня 2026, 13:21
google news Підпишіться
на нас в Google
Володимир Зеленський - відомий любитель собак.
Володимир Зеленський із собакою
Володимир Зеленський із собакою / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Володимиру Зеленському подарували цуценя
  • Що відомо про домашніх тварин президента України

Київ відвідав легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і зробив йому особливий подарунок. Відео зустрічі глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зеленський підкреслив, що Кроуфорд із перших днів повномасштабної війни, розв’язаної Росією, активно підтримує Україну. Перекладач боксера зазначив, що спортсмен глибоко поважає Зеленського як справжнього бійця, на що президент відповів: в Україні знають Кроуфорда та його перемоги.

відео дня

"І в Україні нам теж потрібна перемога, але тільки одна. Одна велика, яка для нас дуже важлива", - зазначив Зеленський.

Теренс Кроуфорд подарував Зеленському цуценя
Теренс Кроуфорд подарував Зеленському цуценя / скрін з відео

На знак солідарності боксер зробив президенту дуже теплий подарунок - цуценя американського пітбультер’єра. Дівчинку назвали Фреєю на честь української антибалістики та богині перемоги. Гість також поділився зворушливою деталлю: дідуся цуценяти на прізвисько Атос вдалося врятувати з-під російської окупації в Бучі.

Зеленський буквально сяяв від щастя і з великою любов’ю тримав маля на руках. Сама ж улюблениця, попри спалахи камер і велику кількість людей навколо, виглядала максимально спокійною.

Фрея - новий пес Володимира Зеленського
Фрея - нова собака Володимира Зеленського / скріншот із відео

"Дякую за зустріч і цей дуже теплий та особливий подарунок. Дякую за підтримку та повагу до нашого народу", - подякував спортсмену президент.

Як відомо, американські пітбультер’єри поєднують грізну зовнішність із неймовірною ласкою до своєї родини. Пітбулі сильно прив’язуються до людини, важко переносять самотність, зберігають пустотливий характер цуценят аж до зрілого віку та мають гострий розум.

Домашні тварини Володимира Зеленського

Володимир Зеленський ще до початку політичної кар'єри був відомий своєю щирою любов'ю до тварин. У соцмережах він регулярно ділився знімками зі своїми улюбленцями.

До появи Фреї в родині президента вже жили дві породисті собаки - біла швейцарська вівчарка Нора та цвергшнауцер Петя, яких президент із задоволенням дресирував і проводив з ними багато часу.

Собаки Володимира Зеленського
Собаки Володимира Зеленського / фото: instagram.com, Володимир Зеленський

Вибір порід улюбленців виглядає не випадковим - вівчарки неймовірно допитливі й розумні тварини зі врівноваженою психікою, які щиро люблять кожного члена сім’ї та потребують активних, тривалих прогулянок на свіжому повітрі, тоді як цвергшнауцери є найменшими службовими собаками у світі й також можуть похвалитися поступливим характером, що дозволило двом улюбленцям чудово ужитися.

Востаннє Нора та Петя з’явилися в Instagram президента у січні 2022 року перед початком повномасштабного вторгнення. Він сфотографувався у домашньому спортивному залі та пожартував про те, як складно повернутися до тренувань після свят.

Остання фотографія Володимира Зеленського з домашніми улюбленцями
Остання фотографія Володимира Зеленського з улюбленцями / фото: instagram.com, Володимир Зеленський

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Всім бадьорого ранку", - написав Зеленський.

Домашній зоопарк президента не обмежувався собаками. Також відомо, що раніше у сім’ї Володимира Зеленського жили кіт, акваріумні рибки, морська свинка та папуга.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Володимир Остапчук і його дружина Катерина очікують на поповнення в родині. Дружина шоумена опублікувала зворушливі кадри з позитивним тестом на вагітність і ручкою їхньої першої спільної дитини, оголосивши про швидке народження малюка.

Також новий знімок Алли Пугачової викликав захват у шанувальників. На свіжому фото квітуча співачка позує з фанатом, зачарувавши мережу підтягнутим виглядом і щасливою посмішкою, за що підписники миттєво порівняли її зі світовою легендою Мадонною.

Читайте також:

Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003–2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010–2012).

Політичну кар’єру розпочав у 2019 році та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир Зеленський новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Існує лише єдина умова, за якої війна в Україні завершиться: Atlantic Council назвав її

Існує лише єдина умова, за якої війна в Україні завершиться: Atlantic Council назвав її

14:30Війна
"Я не вірю Путіну": Келлог здивував заявою про терміни завершення війни

"Я не вірю Путіну": Келлог здивував заявою про терміни завершення війни

14:27Війна
Одразу 16 цілей: ЗСУ уразили об’єкти, з яких РФ регулярно атакує Україну

Одразу 16 цілей: ЗСУ уразили об’єкти, з яких РФ регулярно атакує Україну

12:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Унітаз зміниться на очах: розкрито дешеву альтернативу відбілювачу

Унітаз зміниться на очах: розкрито дешеву альтернативу відбілювачу

Тест на IQ: потрібно знайти число 60 серед шісток за 5 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти число 60 серед шісток за 5 секунд

Втратив усе: Цекало пішов ва-банк заради своєї дружини, яка тане на очах

Втратив усе: Цекало пішов ва-банк заради своєї дружини, яка тане на очах

Чотирьом знакам китайського зодіаку посміхнеться удача: чиє життя налагодиться

Чотирьом знакам китайського зодіаку посміхнеться удача: чиє життя налагодиться

Чому в мультфільмах СРСР колеса авто часто були овальними: причина здивує багатьох

Чому в мультфільмах СРСР колеса авто часто були овальними: причина здивує багатьох

Останні новини

14:30

НАБУ, САП та ВАКС перетворюються на "паралельний уряд" та інструмент політичної боротьби - The Economist

14:27

"Я не вірю Путіну": Келлог здивував заявою про терміни завершення війни

14:06

"Принесло щастя": Оксана Білозір здивувала зізнанням про зради

13:41

Можуть зруйнувати фундамент: які дерева не варто садити біля будинкуВідео

13:21

Легендарний боксер подарував Зеленському цуценя: що відомо про улюбленців президентаВідео

Росія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейціРосія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейці
12:51

Одразу 16 цілей: ЗСУ уразили об’єкти, з яких РФ регулярно атакує УкраїнуВідео

12:46

Слово "обідитись" є калькою з російської: як говорити правильно

12:28

У "Парочці слідчих" з’явиться новий слідчий: хто з популярних акторів доєднався до касту найхітовішого детективу

12:26

Командири бойових підрозділів Сил оборони України, які об’єдналися у Християнський корпус, висловили підтримку Кирилу Буданову

Реклама
12:22

Посудомийна машина прослужить менше: яка поширена звичка може зашкодити техніці

12:08

"Плюс один": Остапчуки оголосили про поповнення в КанадіВідео

12:00

Чим відмити кришки банок від стійкого запаху: хитрий трюк господинь

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 27 серпня: Щурам – натхнення, Козлам – чесність

11:34

Коли квіти з балкона слід заносити до будинку: названо небезпечну температуруВідео

11:26

Гороскоп на завтра, 27 серпня: Левам - несподіванка, Дівам - прибуток

11:17

Білорусь будує залізницю для військового полігону біля кордону з Україною: що відомо

11:09

Що стоїть за візитом глави ЦРУ до РФ: можливі теми переговорів і позиція Кремля

10:35

"Помолодшала на десятки років": 77-річна Пугачова здивувала своїм перевтіленням

10:14

"Шахеди" стали утричі швидшими: як Китай допоміг створити нову загрозу для України

10:07

Змивають фарбу та псують екрани: що не можна протирати дезінфікуючими серветками

Реклама
09:55

"Готовий здати аналізи": Пивоваров жорстко відповів на чутки про залежність

09:45

Від +18 до перших заморозків: якою буде погода у вересні в Україні

09:09

РФ переходить до нової тактики ударів: в ISW попередили про план Кремля

09:02

"Цинкові хлопчики Путіна": чому мобілізація в РФ може обернутися проти Кремля

08:27

Україна отримає менше ракет до Patriot: Буданов назвав головну проблему

08:04

РФ завдала удару по Чернігову: зруйновано будинок, загинули жінка та 4-річна дитинаФото

07:37

Гігант "Лукойлу" у вогні: дрони атакували НПЗ поблизу Кстово потужністю 17 млн тоннВідео

07:02

Дрони спалили найбільший склад Wildberries поблизу Тамбова: що відомоВідео

06:01

"Кохання увійде в дім": найважливіші дати вересня 2026 року — гороскоп для ЛевівВідео

05:55

"Їх ненавиділи": Меган Маркл зіткнулася із серйозними звинуваченнями

05:31

Чому в мультфільмах СРСР колеса авто часто були овальними: причина здивує багатьох

05:00

Достаток вже близько: чотири знаки зодіаку вийдуть із фінансової скрути

04:41

Тест на IQ: потрібно знайти число 60 серед шісток за 5 секунд

04:09

Експерти закликали вішати паперовий пакет перед вікном - в чому причинаВідео

03:40

Звичайна душова кабіна відходить у минуле: що радять встановити замість неї

03:13

Неприємний запах у ванній кімнаті зникне миттєво - куди треба засипати соду

02:20

Вчені б'ють на сполох: тривалість сну пов'язана зі старінням органів

01:10

"Суттєва проблема": Жданов назвав, чим РФ буде "кошмарити" Україну взимку

00:13

Що буде модно восени та взимку: дизайнер назвав тренди у верхньому одязі

25 серпня, вівторок
23:40

Біля Дніпра вибухи та евакуація, є жертви: подробиці "воєнного злочину"Відео

Реклама
23:19

Одяг буде як новий: що додати у пральну машину для збереження кольоруВідео

23:05

Які міста під загрозою обстрілу: Жданов про можливі цілі нового удару РФ

22:58

Померла популярна американська співачкаВідео

22:10

Унітаз зміниться на очах: розкрито дешеву альтернативу відбілювачуВідео

22:04

Як РФ може використати нових військових із КНДР: названо тривожний сценарій

21:54

"Ловити витрішки": що насправді означає кумедний український вислів

21:48

Гороскоп на вересень 2026: у кого "згорять" усі гроші, але з’явиться новий дохідВідео

21:17

Дощі та грози різко змінять погоду: коли потеплішає до +27 градусів

21:10

У Путіна насмішили новою безглуздою версією причини нападу на Україну

20:53

Як закрити огірки та помідори без оцту: найкращі натуральні консерванти з городу

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти