Легендарний боксер подарував Зеленському цуценя: що відомо про улюбленців президента

Володимир Зеленський - відомий любитель собак.

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Володимир Зеленський із собакою / колаж: Главред, скріншот із відео

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Володимиру Зеленському подарували цуценя

Що відомо про домашніх тварин президента України

Київ відвідав легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і зробив йому особливий подарунок. Відео зустрічі глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зеленський підкреслив, що Кроуфорд із перших днів повномасштабної війни, розв’язаної Росією, активно підтримує Україну. Перекладач боксера зазначив, що спортсмен глибоко поважає Зеленського як справжнього бійця, на що президент відповів: в Україні знають Кроуфорда та його перемоги.

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"І в Україні нам теж потрібна перемога, але тільки одна. Одна велика, яка для нас дуже важлива", - зазначив Зеленський.

Теренс Кроуфорд подарував Зеленському цуценя / скрін з відео

На знак солідарності боксер зробив президенту дуже теплий подарунок - цуценя американського пітбультер’єра. Дівчинку назвали Фреєю на честь української антибалістики та богині перемоги. Гість також поділився зворушливою деталлю: дідуся цуценяти на прізвисько Атос вдалося врятувати з-під російської окупації в Бучі.

Зеленський буквально сяяв від щастя і з великою любов’ю тримав маля на руках. Сама ж улюблениця, попри спалахи камер і велику кількість людей навколо, виглядала максимально спокійною.

Фрея - нова собака Володимира Зеленського / скріншот із відео

"Дякую за зустріч і цей дуже теплий та особливий подарунок. Дякую за підтримку та повагу до нашого народу", - подякував спортсмену президент.

Як відомо, американські пітбультер’єри поєднують грізну зовнішність із неймовірною ласкою до своєї родини. Пітбулі сильно прив’язуються до людини, важко переносять самотність, зберігають пустотливий характер цуценят аж до зрілого віку та мають гострий розум.

Домашні тварини Володимира Зеленського

Володимир Зеленський ще до початку політичної кар'єри був відомий своєю щирою любов'ю до тварин. У соцмережах він регулярно ділився знімками зі своїми улюбленцями.

До появи Фреї в родині президента вже жили дві породисті собаки - біла швейцарська вівчарка Нора та цвергшнауцер Петя, яких президент із задоволенням дресирував і проводив з ними багато часу.

Собаки Володимира Зеленського / фото: instagram.com, Володимир Зеленський

Вибір порід улюбленців виглядає не випадковим - вівчарки неймовірно допитливі й розумні тварини зі врівноваженою психікою, які щиро люблять кожного члена сім’ї та потребують активних, тривалих прогулянок на свіжому повітрі, тоді як цвергшнауцери є найменшими службовими собаками у світі й також можуть похвалитися поступливим характером, що дозволило двом улюбленцям чудово ужитися.

Востаннє Нора та Петя з’явилися в Instagram президента у січні 2022 року перед початком повномасштабного вторгнення. Він сфотографувався у домашньому спортивному залі та пожартував про те, як складно повернутися до тренувань після свят.

Остання фотографія Володимира Зеленського з улюбленцями / фото: instagram.com, Володимир Зеленський

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Всім бадьорого ранку", - написав Зеленський.

Домашній зоопарк президента не обмежувався собаками. Також відомо, що раніше у сім’ї Володимира Зеленського жили кіт, акваріумні рибки, морська свинка та папуга.

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Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003–2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010–2012). Політичну кар’єру розпочав у 2019 році та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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