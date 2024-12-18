Спецпредставник Трампа щодо України готовий відвідати РФ, якщо його запросять - ЗМІ

Ви дізнаєтеся:
- Можлива поїздка остаточно не затверджена
- Візит буде зосереджений на зборі інформації, а не на реалізації якоїсь мети
Спеціальний представник новообраного американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог має намір відвідати Київ у січні 2025 року і буде не проти зустрічей у Москві, якщо його запросять, пише Bloomberg.
За даними інформатора, знайомого із ситуацією, Келлог також планує відвідати Лондон, Париж і Рим. Джерело видання додало, що поки що такі плани не були остаточно сформовані.
"Потенційна готовність Келлога відвідати Москву після інавгурації Трампа 20 січня стала б неординарним кроком для американського чиновника на тлі низки санкцій проти Росії, введених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року", - вважають у Bloomberg.
Співрозмовниця підкреслила, що поїздка буде зосереджуватися на зборі інформації, а не на реалізації якоїсь конкретної політичної мети.
Водночас у команді Дональда Трампа поки що не відповіли на запит Bloomberg щодо подібної запланованої поїздки.
Заяви про завершення війни - новини за темою
Раніше Трамп визнав, що спроби досягти миру між Росією та Україною виявилися складнішими, ніж він очікував. Він також висловився проти використання Україною американських далекобійних ракет для ударів по Росії, заявивши, що це лише посилює "конфлікт".
Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Україна підтримує постійні контакти з командою Трампа. Однак конкретні кроки та ініціативи, за його словами, будуть обговорюватися після того, як Трамп вступить на посаду.
Як повідомляв Главред, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що мирного плану команди Дональда Трампа для завершення війни з Росією поки що не існує. За його словами, Україна не отримувала жодних конкретних документів з цього питання, проте існують різні думки і позиції, які обговорюються.
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"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і наголошують, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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