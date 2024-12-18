Спецпредставник Трампа щодо України готовий відвідати РФ, якщо його запросять - ЗМІ

Кіт Келлог також планує відвідати Лондон, Париж і Рим.

https://glavred.net/ukraine/specpredstavitel-trampa-po-ukraine-gotov-posetit-rf-esli-ego-priglasyat-smi-10623314.html Посилання скопійоване

Кіт Келлог готовий приїхати в РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Можлива поїздка остаточно не затверджена

Візит буде зосереджений на зборі інформації, а не на реалізації якоїсь мети

Спеціальний представник новообраного американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог має намір відвідати Київ у січні 2025 року і буде не проти зустрічей у Москві, якщо його запросять, пише Bloomberg.

За даними інформатора, знайомого із ситуацією, Келлог також планує відвідати Лондон, Париж і Рим. Джерело видання додало, що поки що такі плани не були остаточно сформовані.

відео дня

"Потенційна готовність Келлога відвідати Москву після інавгурації Трампа 20 січня стала б неординарним кроком для американського чиновника на тлі низки санкцій проти Росії, введених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року", - вважають у Bloomberg.

Співрозмовниця підкреслила, що поїздка буде зосереджуватися на зборі інформації, а не на реалізації якоїсь конкретної політичної мети.

Водночас у команді Дональда Трампа поки що не відповіли на запит Bloomberg щодо подібної запланованої поїздки.

Заяви про завершення війни - новини за темою

Раніше Трамп визнав, що спроби досягти миру між Росією та Україною виявилися складнішими, ніж він очікував. Він також висловився проти використання Україною американських далекобійних ракет для ударів по Росії, заявивши, що це лише посилює "конфлікт".

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Україна підтримує постійні контакти з командою Трампа. Однак конкретні кроки та ініціативи, за його словами, будуть обговорюватися після того, як Трамп вступить на посаду.

Як повідомляв Главред, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що мирного плану команди Дональда Трампа для завершення війни з Росією поки що не існує. За його словами, Україна не отримувала жодних конкретних документів з цього питання, проте існують різні думки і позиції, які обговорюються.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред