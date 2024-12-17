Зеленський зробив заяву щодо діалогу із Трампом і висміяв посередництво Орбана

Україні потрібні прямі відносини зі США, без посередників, підкреслив глава держави.

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Володимир Зеленський прокоментував заяви Віктора Орбана / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Зеленський має намір безпосередньо спілкуватися з Трампом

У Орбана відсутні важелі впливу на Путіна

Президент України Володимир Зеленський має намір безпосередньо спілкуватися з обраним президентом США Дональдом Трампом і заявляє про відсутність необхідності мати посередників для цього.

"Я спілкуюся з президентом Трампом. У нас було кілька зустрічей, розмов, посередників. У цьому мені не потрібні інші країни, різні політики, які піаряться на цьому", - сказав він на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих і регіональних влад у вівторок.

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"І скажу прямо: і всередині нашої країни мені не потрібні посередники", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що в нього є мандат довіри від народу України на такі переговори з Трампом, однак поки що потрібно більше деталей і наразі більше працюють команда двох президентів.

"Це поки що знайомство. Він (Трамп) не може відповідати на багато речей з точки зору юридичних своїх можливостей поки він не в Білому Домі, поки не було інавгурації нового президента Сполучених Штатів", - вказав Зеленський.

За його словами, він розраховує на тісніші контакти після інавгурації нового президента США.

"Будемо зустрічатися, і тільки після цього я зможу вам сказати, що з цього Плану Перемоги підтримано президентом Трампом. А що може не підтримано. А може він хоче додати що-небудь своє. Я дуже вірю і сподіваюся, що він буде додавати сили нашому плану. Додавати сили у відносинах між Україною і США", - заявив президент.

Зеленський розніс "посередництво" Орбана

Він також переконаний у тому, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має важелів впливу на президента Росії Володимира Путіна, Україна також не потребує і його посередництва у відносинах зі США.

"Ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час усієї агресії Путіна. У когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить", - сказав Зеленський.

Він підкреслив також, що Україні потрібні прямі відносини зі США, без посередників.

"Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, "якось там, десь там..." - не вийде. Я його не пущу і таких, як він", - зазначив Зеленський, уточнивши, що йдеться саме про прем'єра Угорщини, а не про її народ, який підтримує Україну.

Раніше в ОП прокоментували ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я". Орбан навряд чи хотів запропонувати реальну схему перемир'я, найімовірніше, це була міні-операція.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини звинуватив українського президента Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" на фронті та масштабному обміні полонених між Росією й Україною.

Як повідомляв Главред, Орбан заявив, що раніше тема миру не викликала інтересу серед європейських політиків, але зараз ситуація змінилася. На його думку, це стало можливим завдяки угорському головуванню в Європейському Союзі.

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