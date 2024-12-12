'Не існує': Єрмак поставив крапку у питанні 'мирного плану' Трампа

Україна не отримувала жодного конкретного документа щодо завершення війни, заявив глава Офісу президента України.

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Плану Трампа щодо припинення війни РФ проти України ще немає / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Плану Дональда Трампа для врегулювання війни в Україні не існує

Існують різні позиції та думки, які обговорюються, але офіційного документа поки немає

Американські політики зацікавлені у пропозиціях України

Мирного плану команди Дональда Трампа для завершення російсько-української війни наразі не існує. Україна не отримувала жодного конкретного документа з цього приводу. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю "Суспільному".

"Щоб поставити крапку: ніякого плану поки не існує. І точно ми поки не бачили цього плану. Ми знаємо, що існує кілька думок, кілька позицій, і вони обговорюються", - розповів Єрмак. відео дня

Керівник ОП розповів, що під час зустрічей української делегації з американськими чиновниками у США, Україна мала можливість пояснити свою позицію. За його словами, американські політики демонстрували зацікавленість, ставили питання та прагнули отримати більше інформації.

"Мені здається, головне для нас зараз - це дати цю інформацію, пояснити позицію, навести історичні приклади, чому для нас просто припинення вогню не є результатом та якимось досягненням" - зазначив Єрмак.

Особливо важливо, за його словами, пояснити партнерам, чому просте припинення вогню є неприйнятним для України. Єрмак нагадав про попередні домовленості в рамках Нормандського формату, які Росія регулярно порушувала вже через кілька днів після їх укладання.

Крім того, Єрмак зазначив, що він не мав змоги зустрітися з Кітом Келлогом, якого Дональд Трамп обрав на посаду спецпредставника США з питань України та Росії, під час свого останнього візиту до США. Водночас він підтвердив, що раніше контактував із Келлогом до його номінації та зберігає зв’язок із командою Трампа.

Заяви Трампа щодо завершення війни - новини за темою

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що завершення війни між Росією та Україною стане одним із ключових пріоритетів його адміністрації після повернення до Білого дому.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна підтримує контакти з командою Трампа. Водночас конкретні кроки та ініціативи, за його словами, стануть предметом обговорення після вступу Трампа на посаду.

Крім цього, нещодавно Трамп заявив, що спроби укласти мир між Росією та Україною виявилися складнішими, ніж він очікував. Обраний президент США проти використання Україною американських далекобійних ракет для ударів по Росії, оскільки, на його думку, це лише загострює "конфлікт".

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