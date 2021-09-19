Рятувальники попереджають про зливи та поривчастий вітер: які області під ударом

Сьогодні в Україні суттєво похолодає / УНІАН

У неділю, 19 вересня, в Україні буде хмарно, дощитиме, температура відчутно знизиться. Злива і сильний вітер накриє більшість областей. Про це мовиться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Рятувальники попереджають про і рівень небезпеки, тобто жовтий. Таку інформацію оприлюднили в ДСНС України станом на ранок 19 вересня.

Негода накриє Україну 19 вересня

Вночі прогнозують значні дощі в:

західних і північних областях;

а також у Черкаській області.

Удень негода вируватиме у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кропивницькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Окрім того, в Києві та Київській області вночі, 19 вересня, буде значний дощ. Через це там прогнозують також І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Ба більше, – в західних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Саме тому там прогнозують І рівень небезпечності, тобто жовтий

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Синоптикиня Наталка Діденко написала, що вітер в Україні буде переважно південно-західний, лише в західних областях – північно-західний, проте – поривчастий.

З понеділка градуси почнуть сповзати вниз – до + 7...+12. Буде дуже холодно за відчуттями.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, проте наприкінці місяця в Україну прийде холодна погода, в середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг і вдарить мороз.