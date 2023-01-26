Врятував життя близько 600 захисників України: на фронті загинув Народний герой Роман Бабич

На війні загинув Народний герой України, бойовий медик Роман Бабич з позивним "Диск". Він врятував життя близько 600 захисників України.
Про смерть Бабича в середу, 25 січня, повідомив журналіст Олександр Мамай у Facebook.
Ще в 2014 році Роман Бабич добровольцем відправився в зону проведення АТО. Особисто займався евакуацією поранених та загиблих бійців з Донецького аеропорту, Авдіївки, Пісок, Водяного, Опитного, Тоненького, з опорних пунктів шахти Бутівка, РЛС "Зеніт".
Окремий медичний загін спецпризначення "Білі берети - Рівне" у Facebook зазначив, що Бабич з початку вторгнення російських військ на Донбас у 2014 році стояв біля витоків української тактичної медицини.
"Один з кращих інструкторів і бойових медиків. Тепер він воїн Царства Небесного! Честь", - йдеться у повідомленні.
Волонтери проекту Ветераны.UA зазначили, що загалом "Диск" врятував життя близько 600 захисників України.
Роман Бабич народився в Сумській області в 1985 році. Здобув освіту за спеціальністю лікар загальної практики в Національному медичному університеті імені Богомольця. "Диск" служив у 1-му механізованому батальйоні 93-ї гвардійської окремої механізованої бригади.
У 2015 році він отримав звання "Народний Герой України".
Як повідомляв Главред, під Бахмутом в Донецькій області загинув відомий український боєць змішаних єдиноборств, володар Кубка світу з ММА Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний". Життя 30-річного спортсмена обірвалося 23 січня під час виконання завдання.
Також під Бахмутом, захищаючи Україну, загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар. Йому було всього 25 років.
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