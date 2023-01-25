Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММА

Він завойовував перемоги на міжнародній арені, а у 2022 році вступив у свій вирішальний бій за Україну. Воював у найгарячішій точці, захищаючи Бахмут.

Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица/ National MMA Federation of Ukraine

Під Бахмутом на Донеччині загинув відомий український боєць змішаних єдиноборств, володар Кубка світу з ММА Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний".

Життя 30-річного спортсмена обірвалося 23 січня під час виконання завдання. Про це повідомили у Національній федерації ММА України.

Спортсмен займався у бійцівському клубі "Фенікс". У 2019 році він завоював "срібло" чемпіонату Європи з ММА у Римі, а в 2021 році він став володарем Кубка світу зі змішаних єдиноборств у вазі 52 кг в Празі.

Також він завоював десятки медалей різних українських та міжнародних турнірів. А у вільний час спортсмен знімав жартівливі ролики та робив колажі.

У Національній федерації ММА України зазначають, що Костриця мав чудове почуття гумору, був душею компанії та надійною підтримкою для всіх.

Коли російські загарбники напали на Україну, Костриця не зміг стояти осторонь. Він вступив у свій вирішальний бій за рідну землю. Останнім часом захищав Бахмут, там і загинув під час виконання бойового завдання.

Раніше повідомлялося, що у протистоянні російським окупантам загинув майстер спорту України з дзюдо і самбо Максим Чумак. Воїн під час своєї спортивної кар’єри здобув багато перемог всеукраїнського та міжнародного рівня. Життя героя обірвалося під Сватовим в Луганській області.

Нагадаємо, під Бахмутом захищаючи Україну загинув український фігурист Дмитро Шарпар. Йому було всього 25 років. Дмитро Шарпар був срібним призером чемпіонату України. Після завершення спортивної кар'єри працював артистом циркового шоу на льоду "Гранд".

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