glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММА

25 січня 2023, 08:29
Він завойовував перемоги на міжнародній арені, а у 2022 році вступив у свій вирішальний бій за Україну. Воював у найгарячішій точці, захищаючи Бахмут.
Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММА
Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица/ National MMA Federation of Ukraine

Під Бахмутом на Донеччині загинув відомий український боєць змішаних єдиноборств, володар Кубка світу з ММА Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний".

Життя 30-річного спортсмена обірвалося 23 січня під час виконання завдання. Про це повідомили у Національній федерації ММА України.

Спортсмен займався у бійцівському клубі "Фенікс". У 2019 році він завоював "срібло" чемпіонату Європи з ММА у Римі, а в 2021 році він став володарем Кубка світу зі змішаних єдиноборств у вазі 52 кг в Празі.

Також він завоював десятки медалей різних українських та міжнародних турнірів. А у вільний час спортсмен знімав жартівливі ролики та робив колажі.

У Національній федерації ММА України зазначають, що Костриця мав чудове почуття гумору, був душею компанії та надійною підтримкою для всіх.

Коли російські загарбники напали на Україну, Костриця не зміг стояти осторонь. Він вступив у свій вирішальний бій за рідну землю. Останнім часом захищав Бахмут, там і загинув під час виконання бойового завдання.

  • Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММА Едуард Костриця
    Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММА Едуард Костриця National MMA Federation of Ukraine
  • Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММА Едуард Костриця
    Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММА Едуард Костриця National MMA Federation of Ukraine
  • Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММА Едуард Костриця
    Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММА Едуард Костриця National MMA Federation of Ukraine

Раніше повідомлялося, що у протистоянні російським окупантам загинув майстер спорту України з дзюдо і самбо Максим Чумак. Воїн під час своєї спортивної кар’єри здобув багато перемог всеукраїнського та міжнародного рівня. Життя героя обірвалося під Сватовим в Луганській області.

Нагадаємо, під Бахмутом захищаючи Україну загинув український фігурист Дмитро Шарпар. Йому було всього 25 років. Дмитро Шарпар був срібним призером чемпіонату України. Після завершення спортивної кар'єри працював артистом циркового шоу на льоду "Гранд".

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії ММА
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:00

Кремль готується до перевороту, генерали шукають собі виправдання: Віктор Небоженко - про ППО в Москві

08:59

Винищувачі F-16 для України: Кулеба натякнув на підготовку постачанняВідео

08:55

Тетянин день: традиції, чудова історія і заборони свята

08:52

"Доїв" стареньку матір і "йшов на Київ і Ригу": ЗСУ зажмурили 53-річного окупанта

08:43

Поточні корупційні скандали є дуже кориснимиПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:29

Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММАФотоВідео

08:27

Вилазка в тил РФ: спецзагін ГУР біля Нової Каховки підірвав командний пункт разом з окупантамиФотоВідео

08:20

З Днем Тетяни: теплі, сердечні вітання і листівки для найкрасивішихФото

08:05

Нейтральна Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї в Україну

Реклама
07:48

Україна отримає десятки Abrams: нові подробиці танкової угодиВідео

07:47

США заради України збільшать у 6 разів виробництво артилерійських снарядів – NYTВідео

07:22

Жодних хвиль мобілізації немає: у ЗСУ розповіли, кого зараз забирають на службу в першу чергу

06:44

Поразка РФ і звільнення України: в ISW розповіли, як західні танки змінять хід війни

06:22

Чому нам так потрібен танк Leopard 2Погляд

05:30

Смачний борщ з насиченим червоним кольором: як правильно додавати оцет в стравуВідео

05:00

Гороскоп на сьогодні 25 січня 2023: Овнам - важливі рішення, а Скорпіонам - нові знайомства

04:50

Що додати у воду, щоб пельмені не розвалювалися: хитрість, про яку складно здогадатися

03:52

Вріжуть люті морози до - 24°: українцям дали крижаний прогноз і назвали датиВідео

03:20

Так ще не готували: неможливо смачні і хрусткі деруни з 2 інгредієнтів в духовці - рецептВідео

03:15

Жданов розповів, як БМП Bradley допоможуть українським бійцямВідео

Реклама
02:45

Рената Литвинова похвалилася фото топлес

02:10

Навіщо класти туалетний папір у шафу: унікальний секрет від досвідчених господинь

01:23

Коріння орхідеї вилізло з горщика: чому так відбувається і що робитиВідео

00:51

Чому 25 січня не можна плакати і як в день Тетяни залучити удачу: прикмети і заборониВідео

00:34

РФ готується до нового наступу: окупанти атакують Бахмут і Вугледар - ЗеленськийВідео

00:23

"Питання не десятків, а сотень одиниць": Подоляк розповів подробиці про передачу танків УкраїніВідео

00:04

Місячний календар стрижок на лютий 2023: сприятливі дні для догляду за локонами

24 січня, вівторок
23:57

"Хай підписує сам із собою": Подоляк розкритикував "пакт про ненапад" від ЛукашенкаВідео

23:45

Тотальний контроль: в Україні заборонять розплачуватися готівкою за алкоголь, сигарети і бензинВідео

23:30

"Це буде сильний удар": РФ може затягнути українських військових у пастку-польський генералВідео

23:23

Залужний отримав мільйон доларів спадщини і віддав його на потреби ЗСУ - ЗМІВідео

22:44

Після рішення про танки Leopard: в Пентагоні зробили заяву про передачу Abrams УкраїніВідео

22:35

Наймодніші джинси 2023: 4 моделі приголомшливої краси, без яких весну буде важко уявити

21:40

Все охоплено димом: у Маріуполі казарму з 200 окупантами відвідала потужна "бавовна"Відео

21:35

Потужна танкова допомога Заходу: США і Нідерланди можуть дати Києву до 48 Leopard 2 і AbramsВідео

21:03

Кремінна відкриє шлях до Луганська: ЗСУ готуються до потужного весняного контрнаступу – PoliticoВідео

20:52

"Підуть на Київ з Білорусі": британський віцемаршал повідомив, коли РФ почне наступВідео

20:48

Навіщо 26 січня кожному потрібно погладити кішку: прикмети і що не можна робитиВідео

20:45

Декілька сотень танків для України: у Зеленського відреагували на рішення ФРН щодо Leopard 2Відео

20:33

"Крали по-крупному": звільнені чиновники замішані у корупційних схемах – ЗагороднійВідео

Реклама
20:16

Шольц наважився: Німеччина відправляє Україні роту танків Leopard 2 - SpiegelВідео

19:57

Віталій Портников. Путін награвся з ПригожинимВідеоблоги

19:22

"А хто піде за твоєю труною": російського пропагандиста зацькували за скандальні слова про КікабідзеВідео

19:20

Тупа злоба, з якою путінська Росія третирує УкраїнуПогляд

19:16

Як в 50 виглядати молодшою за свої роки: 10 секретів, що здатні "освіжити" жінку

19:09

Країни Заходу на Рамштайн-8 домовилися передати Україні до 100 танків Leopard 2 - ЗМІВідео

18:45

Рішення вже є: Україна отримає танки Abrams і Leopard - ЗМІВідео

18:33

Всім приготуватися: ціни на бензин в Україні різко поповзуть вгоруВідео

18:25

Кидок Путіним 200 тисяч військ в Україну і плани щодо Донбасу: Жданов назвав два сценарії для КиєваВідео

17:52

Три ключових напрямки роботи Favbet Foundation попали в рейтинг "Відповідальна країна" реклама

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти