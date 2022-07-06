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Спалили рідну хату, згубили всю сім'ю: на Одещині російська ракета позбавила жінку мами, батька і брата

6 липня 2022, 20:25

Як кажуть рятувальники, шансів вижити у мешканців першого під'їзду багатоповерхового будинку в Сергіївці (Одеська область) після ракетного удару не було.

Одеса, жертви
На Одещині російська ракета позбавила жінку мами , батька і брата / Aray / flickr.com / Facebook

Удар російської ракети 1 липня в багатоповерхівці у містечку-курорті Сергіївка на Одещині забрав життя 16 осіб. Загинула майже вся родина Чолак: 68-річний Володимир Михайлович, його 63-річна дружина Тетяна Андріївна та їх молодший син 35-річний Михайло. Про це повідомляє "Обозрєватєль" з посиланням на розповідь старшої дочки, Ольги Чолак.

Сама вона ще в березні покинула місто разом з 9-річною дочкою.

"Ми виїхали за кордон. Але батьки вважали, що в Сергіївці нічого не може статися. Тим більше що поруч немає ніяких військових об'єктів. Перший час все по тривозі спускалися в сховище але потім розслабилися. Ніхто навіть припустити не міг, що таке трапиться", – розповідає Ольга.

Квартира знаходилася на другому поверсі першого під'їзду, прямо під нею з торця був прибудований магазин. Саме в нього і влетіла російська ракета.

За словами Ольги, рятувальники першим знайшли тіло батька - він вже був холодним. Потім тітка повідомила їм, що в квартирі повинні бути ще дві людини. Незабаром рятувальники відкопали тіла мами і брата.

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Сім'я Чолак прожила в цьому будинку близько 40 років. Ольга згадує, що спочатку вони жили в старій квартирі, а потім переїхали в цей новий будинок, де народився і її молодший брат.

Володимир Михайлович був фізруком в місцевому ліцеї, Тетяна Андріївна працювала шеф-кухарем в дитячому санаторії "Сергіївка".

Загиблий син Михайло працював у конструкторському бюро.

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Нагадаємо, 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Одна ракета влучила у дев'ятиповерховий будинок, ще дві - у дві бази відпочинку.

В результаті удару була зруйнована Зовнішня стіна житлового будинку і перекриття з першого по дев'ятий поверх. Загинули більше двох десятків людей.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі в Одеській області цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу.

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Автор: Єгор Бунін
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