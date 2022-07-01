"Терор Росії": Зеленський жорстко відреагував на кривавий удар по Сергіївці

Президент звинуватив РФ у цілеспрямованому ракетному ударі по житловій інфраструктурі.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Сергіївці Одеської області, внаслідок чого загинули понад 20 осіб.
Глава держави на брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Йонасом Гар Стере в Києві назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі в Одеській області цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу.
"Сьогодні російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару. Це була надзвукова крилата протикорабельна ракета. Вона вдарила по звичайному житловому будинку в Одеській області. Такі ракети створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів", - заявив Зеленський.
Він підкреслив, що даний ракетний удар "не був випадковим".
"Це не випадковий удар, як про це говорять мас-медіа в Російській Федерації. Це цілеспрямований ракетний удар Росії, терор Росії, будемо відверті, проти наших міст і сіл, проти наших людей, дорослих і дітей", - сказав президент.
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Нагадаємо, 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети потрапили в дев'ятиповерхову будівлю і базу відпочинку.
Через удар зруйнована Зовнішня стіна житлового будинку і перекриття з першого по дев'ятий поверх.
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