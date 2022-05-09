Росія випустила по Одесі три ракети 9 травня: є руйнування і постраждалі

Ракети Росія / mil.ru

Російська армія знову випустила ракети по Одеській області. Вечірні обстріли вдалося перехопити ППО.

Про це розповів представник Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук.

"День пройшов відносно спокійно. Грубих порушень комендантської години не зафіксовано. Хоча ворог продовжує обстрілювати наш регіон ракетами. Увечері ворог знову обстріляв нашу область. Добре працюють наші хлопці з ППО", - повідомив Братчук.

Спікер Одеської Військової адміністрації не назвав, куди конкретно цілили окупанти, але місцеве видання Думська пише, що ракета була збита між Затокою і Сергіївкою.

У ОК "Південь" повідомляють, що по області завдано чергового ракетного удару. Три ракети типу Кинджал випущені з літака стратегічної авіації Ту-22. Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждали 2 людини, які доставлені в лікарню.

"Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку. На місці злочину Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

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