Співробітники ДБР намагалися вручити Порошенку в аеропорту повістку до суду, але він відмовився

Петро Порошенко повернувся в Україну 17 січня 2022 / УНІАН

У Держбюро розслідувань розповіли, що намагалися вручити Петру Порошенку повістку до суду на сьогоднішнє засідання щодо обрання йому запобіжного заходу, але п'ятий президент відмовився від отримання повістки. Про це заявила радник з комунікацій ДБР Тетяна Саф'ян під час брифінгу.

На сайті ДБР повідомляється, що Печерський районний суд Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні за злочинною схемою постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР" на 11:00 у понеділок, 17 січня. Буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо Порошенка Петра Олексійовича.

Тим часом під час брифінгу ДБР було розкрито деталі вугільної справи, фігурантом якої є Порошенко.

Представник Бюро Тетяна Сап'ян повідомила, що крім Порошенка підозрюваними у справі є нардеп Віктор Медведчук, бізнесмен Ігор Кузяра і ексміністр енергетики Володимир Демчишин, який перебуває у міжнародному розшуку.

Журналістам роздали схему, на якій відобразили інформацію, як, за версією слідства, фігуранти організували постачання вугілля з територій, підконтрольних "ЛДНР".

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t.me/KlymenkoTime

У ДБР стверджують, що в 2014 році в Україні було штучно спровоковано паливну кризу. Зокрема, було заблоковано поставки вугілля з РФ за ще діючими контрактами й припинено поставки вугілля з ПАР. Це і призвело до того, що вугілля почали купувати з територій, підконтрольних "ЛДНР".

Як повідомляв Главред, вранці 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прибув до аеропорту "Київ" (Жуляни) рейсом Wizzair з Варшави.

Нардеп Європейської солідарності Олексій Гончаренко заявив, що біля стійки паспортного контролю його зустріли слідчі Державного бюро розслідувань і не віддавали паспорт.

Сам Порошенко назвав те, що відбувається провокацією і закликав пустити його на територію України.

У ДБР же заявили, що співробітники Бюро проводили процесуальні дії. Для цього і забрали його паспорт. Пізніше паспорт Порошенка повернули і пропустили. Він вийшов з аеропорту.

Пізніше експрезидент виступив на мітингу перед прихильниками. Порошенко назвав співробітників ДБР "іншопланетянами".

"20 хвилин вони мене, п'ятого президента, намагалися не допустити в Україну. Вони стягнули переодягнених прикордонників і на очах журналістів усього світу вимагали підтвердження, що я є Порошенком. Вони іншопланетяни, тому що мене не впізнали", — заявив зі сцени Петро Олексійович.

Справа Порошенко

20 грудня Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій колишньому президенту України, народному депутату від Эвропейської солідарності Петру Порошенку.

Йому інкримінують "сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" в 2014-2015 роках. Тоді Порошенко віддав перевагу не постачанню вугілля з Африки, а постачанню з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Координував поставки, имовірно, Віктор Медведчук.

Документ підписала не Генеральний прокурор Ірина Венедиктова, а її заступник Олексій Симоненко.

Порошенко був викликаний на допит 23 грудня, проте політик поїхав з країни, заявивши, що повернеться в січні. Після цього його помітили в Стамбулі - він зустрівся з Вселенським патріахом. Потім Порошенко відправився до Варшави.

Пізніше суд наклав арешт на майно Петра Порошенка.

Сам Порошенко порушення справи проти нього називає суто політичним кроком чинного президента Володимира Зеленського. При цьому депутат упевнений, що ніхто після повернення до Києва не буде його заарештовувати.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

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