Порошенко вже на борту літака з Варшави до Києва, в Жулянах на експрезидента чекають силовики

Петро Порошенко 17 січня повертається в Україну / УНІАН

Вранці 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прибув в аеропорт у Варшаві та піднявся на борт літака Wizzair. О 07:40 за київським часом він повинен вилетіти до Києва.

Як повідомляє Сегодня, експрезидента супроводжують дружина Марина, адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань, а також низка однопартійців.

Літак з Порошенком повинен злетіти з хвилини на хвилину з аеродрому у Варшаві. Прибуття до Києва очікується за півтори години.

За даними ЗМІ, у Порошенка - місце в першому ряду.

Реклама

Тим часом в аеропорту Жуляни готуються зустрічати Порошенка, пише УНІАН.

Силовики посилили охорону аеропорту, прихильники експрезидента споруджують сцену.

Фото t.me/uniannet

Фото t.me/uniannet

Фото t.me/uniannet

Раніше видання Страна опублікувало фото Порошенка з дружиною в кафе.

Петро і Марина Порошенко / Фото Країна

Справа Порошенко

20 грудня Державне бюро розслідувань оголосило про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій колишньому президенту України, народному депутату від Європейської солідарності Петру Порошенку.

Йому інкримінують "сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР " в 2014-2015 роках. Тоді Порошенко віддав перевагу не постачанню вугілля з Африки, а постачанню з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Координував поставки, імовірно, Віктор Медведчук.

Текст підозри містив низку помилок, а сам документ підписала не Генеральний прокурор Ірина Венедиктова, а її заступник Олексій Симоненко.

Порошенко був викликаний на допит 23 грудня, проте політик поїхав з країни, заявивши, що повернеться в січні. Після цього його помітили в Стамбулі - він зустрівся з Вселенським патріахом. Потім Порошенко відправився до Варшави.

Пізніше суд наклав арешт на майно Петра Порошенка.

Сам Порошенко порушення провадження проти нього називає суто політичним кроком чинного президента Володимира Зеленського. При цьому депутат упевнений, що ніхто після повернення до Києва не буде його заарештовувати.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

Повернення Порошенка в Україну

Петро Порошенко повинен повернутися в Україну в понеділок вранці, 17 січня, авіарейсом з Варшави о 09:10, який прибуває в аеропорт "Київ".

На 17 січня, Печерський суд Києва призначив засідання, на якому буде розглянуто питання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку. За попередньою інформацією, ДБР вимагатиме арешту експрезидента.

Читайте також: