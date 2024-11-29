Сотні ракет і артсистем: у ГУР розкрили, як КНДР озброює Москву – ЗМІ

Ключове:
- КНДР передала РФ понад 100 артилерійських систем
- Москва отримала від Пхеньяна 100 балістичних ракет
Понад 100 артилерійських систем і 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 переміщено наразі з КНДР до РФ, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
"Із жовтня 2024 року КНДР розпочала постачання артилерійських систем у РФ", - ідеться у відповіді ГУР на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
Уточнюється, що всього переміщено понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких:
- 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989;
- 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991.
"Також триває постачання з КНДР до РФ артилерійських боєприпасів великого калібру і балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 (станом на листопад п.р. поставлено понад 5 млн од. і 100 од. відповідно)", - повідомили в ГУР.
Крім того, у військовій розвідці уточнили, що з території КНДР на територію Росії переміщено понад 60 одиниць 170-мм САУ М-1989 "Koksan", частину з яких планували доставити в Саратовське ВАКУ, ймовірно, з метою здійснення підготовки особового складу.
"Інформація про стан зазначених артилерійських систем відсутня", - додали в ГУР.
Участь військ КНДР у війні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що у США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні. США також не можуть незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів на Курщині.
Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці удару ракетами Storm Shadow. У результаті могли бути знищені офіцери з КНДР.
Як повідомляв Главред, у захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області помітили військових з КНДР, які були переодягнені в російську військову форму.
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