Сотні ракет і артсистем: у ГУР розкрили, як КНДР озброює Москву – ЗМІ

Із жовтня 2024 року КНДР розпочала постачання артилерійських систем у РФ, повідомили в ГУР.

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Військових із КНДР відправляють на війну / Колаж: Главред, фото: KCNA, Вікіпедія

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КНДР передала РФ понад 100 артилерійських систем

Москва отримала від Пхеньяна 100 балістичних ракет

Понад 100 артилерійських систем і 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 переміщено наразі з КНДР до РФ, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Із жовтня 2024 року КНДР розпочала постачання артилерійських систем у РФ", - ідеться у відповіді ГУР на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

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Уточнюється, що всього переміщено понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких:

170-мм самохідні артилерійські установки М-1989;

240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991.

/ Инфографика: Главред

"Також триває постачання з КНДР до РФ артилерійських боєприпасів великого калібру і балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 (станом на листопад п.р. поставлено понад 5 млн од. і 100 од. відповідно)", - повідомили в ГУР.

Крім того, у військовій розвідці уточнили, що з території КНДР на територію Росії переміщено понад 60 одиниць 170-мм САУ М-1989 "Koksan", частину з яких планували доставити в Саратовське ВАКУ, ймовірно, з метою здійснення підготовки особового складу.

"Інформація про стан зазначених артилерійських систем відсутня", - додали в ГУР.

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Раніше повідомлялося про те, що у США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні. США також не можуть незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів на Курщині.

Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці удару ракетами Storm Shadow. У результаті могли бути знищені офіцери з КНДР.

Як повідомляв Главред, у захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області помітили військових з КНДР, які були переодягнені в російську військову форму.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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