"Збожеволів вже давно": Сотник пояснив, чому Путін пішов війною на Україну

Російський диктатор "повірив, що є новим Іваном Грозним, а на ділі виявився Вованом Брудним".

https://glavred.net/ukraine/soshel-s-uma-uzhe-davno-sotnik-obyasnil-pochemu-putin-poshel-voynoy-na-ukrainu-10479847.html Посилання скопійоване

Олександр Сотник пояснив, навіщо Путін почав війну проти України / Колаж: Главред, фото: скріншот

Рано вранці 24 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник пояснив в інтерв'ю Главреду, навіщо президент країни-агресора пішов на такий крок.

За його словами, для пояснення війни потрібно говорити про багато складових.

"Це і містицизм Путіна, і його прагнення увійти в історію і, що називається, чоловік збожеволів вже давним-давно. Він повірив, що є новим Іваном Грозним, а на ділі виявився Вованом Брудним. Тут можна говорити і про божевілля його оточення, яке дійсно було готове до війни та ділило між собою посади: хто буде губернатором Одеської області, хто Харковом рулить", - сказав Сотник.

При цьому не варто забувати і про фактор крадіжки серед генералів.

"Навіть Медведчук там освоїв якихось 5 мільярдів доларів і переконав Путіна, що російську армію зустрічатимуть з квіточками. Таким чином, було безліч всяких факторів, які переконали Путіна: цю дівчину час брати, вона дозріла. Але вийшло зовсім навпаки", - вважає журналіст.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Дивіться відео, в якому Сотник розповів, як у Кремлі бояться контрнаступу ЗСУ:

Недавні заяви Путіна про війну в Україні

16 червня господар Володимир Путін виступив на Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Під час своєї промови він збрехав, що контрнаступ ЗСУ на запорізькому напрямку провалився, а армія Росії має успіхи на цій ділянці.

Крім того, диктатор заявив, що російські війська "знищили" під Києвом п'ять американських комплексів протиповітряної оборони "Patriot". До слова, в України є всього лише дві такі системи ППО.

Також Путін образив українського президента Володимира Зеленського, назвавши його "ганьбою єврейського народу".

Інші новини: