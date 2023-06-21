"Путін може підірвати Кримський титан": Світан назвав імовірні терміни

Підрив заводу зупинить наші війська щонайменше на тиждень подібно до того, як підрив Каховської ГЕС на місяць відклав форсування Дніпра.

https://glavred.net/ukraine/putin-mozhet-podorvat-krymskiy-titan-svitan-nazval-veroyatnye-sroki-10479607.html Посилання скопійоване

Якщо РФ зважиться на підрив Кримського титану, нічого критичного не станеться / Колаж: Главред, фото: фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот, УНІАН

Російські окупанти замінували завод Кримський титан в Армянську, щоб убезпечити себе від заходу Сил оборони України в окупований Крим. Підрив підприємства зупинить українські війська щонайменше на тиждень. Про це в інтерв'ю Главреду сказав полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Він зазначив, що росіяни підірвали Каховську ГЕС для того, щоб скинути воду і перекрити Херсонський напрямок, побоюючись руху ЗСУ в бік Криму.

"З тією ж метою вони замінували і Кримський титан, щоб убезпечити себе від заходу українців до Криму. Завод знаходиться в районі Армянська, на Перекопському перешийку, і його підрив зупинить наші війська як мінімум на тиждень подібно до того, як підрив Каховської ГЕС раніше на місяць відклав форсування Дніпра", - пояснив він.

відео дня

За словами Світана, якщо РФ зважиться на підрив Кримського титану, нічого критичного не станеться.

"Потрібно підготуватися до руху через хімічно заражений Перекоп (для цього є певні системи хімзахисту). А далі вже доведеться дуже довго зачищати цю територію від хімічного зараження", - сказав він.

За словами Світана, росіяни замінували кислотоприймачі, деякі цистерни з хімічними реактивами. Підрив викличе хімічне зараження на досить великій місцевості - в радіусі щонайменше декількох десятків кілометрів.

"А якщо хмара після вибуху потрапить в струминну течію, то її може закинути, зокрема, і в Росію – в Сочі, на узбережжі Кавказу тощо. Тобто тоді росіяни можуть вистрілити собі в ногу – все залежатиме від того, як будуть рухатися повітряні маси на момент підриву", - зазначив експерт.

Коли РФ може підірвати Кримський титан

Світан не виключає, що російські окупанти можуть зважитися на підрив заводу Кримський титан при підході наших військ до Армянська.

"За добу-дві до такого підходу Путін може підірвати Кримський титан", - сказав він.

"Це одна з парадигм, в яких живе Путін – він назвав це "санітарною зоною". Якщо росіян в Криму не буде, то вони будуть підривати там все для того, щоб на цій території було неможливо жити і працювати. З точки зору Путіна, це логічний крок, до якого він може вдатися", - додав полковник запасу.

Путін готується до масштабної хімічної атаки в Криму

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін наказав військам "хімічного захисту" увійти на тимчасово окуповану Херсонську область. Такі дії можуть вказувати на те, що окупанти готуються до провокації на хімічному підприємстві Кримський титан.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що росіяни готові підірвати завод Кримський титан, щоб уповільнити український наступ. За його словами, на Кримському Титані розташовані ємності з аміаком. Якщо станеться викид аміаку, "усі, хто опиниться в його хмарі, загинуть із ймовірністю, близькою до 100%".

Інші новини: