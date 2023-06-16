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"Це ганьба єврейського народу": Путін наїхав на Володимира Зеленського та зганьбився

Марія Тупік
16 червня 2023, 18:54 оновлено 16 червня, 19:13
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Президент РФ Путін, який неодноразово нагадував про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського, цього разу спростував сам себе.
Путін, Зеленський,
Путін видав новий перл про Зеленського / Колаж Главред, фото скріншот, president.gov.ua

Президент-диктатор Росії Володимир Путін 16 червня під час виступу на економічному форумі згадав президента України Володимира Зеленського і заявив, що очікував нацизму в Україні.

Путін раптом заявив, що Зеленський – не єврей.

"Мої єврейські друзі кажуть, що Зеленський - не єврей, а ганьба єврейського народу", — сказав Путін.

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Так Путін відповів американському політологу Дмитру Саймсу, який сказав, що на Заході не розуміють звинувачень України в нацизмі, оскільки президент Володимир Зеленський – єврей.

Також Путін заявив, що на території України під час Голокосту було знищено 1,5 мільйона євреїв.

"Як же це можна заперечувати?",- сказав він.

Головний рабин України відповів Путіну

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

"Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишається ним", - зазначив Моше Реувен Асман, пише УНІАН.

Також головний рабин України наголосив, що в Україні немає неонацистів.

"В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину", - наголосив Моше Реувен Асман.

Путін зажадав боротися з бандерівцями
Путін зажадав боротися з бандерівцями / скріншот

Лавров поширює антисемітську брехню

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю італійським ЗМІ заявив, що гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль висловив обурення такою заявою.

Президент Володимир Зеленський розцінив такі заяви Лаврова як перекладання провини за злочини нацистів на єврейський народ і висловив цікавість, чи залишиться після цього посол Ізраїлю в Москві.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що глава МЗС РФ Сергій Лавров у своїх останніх заявах щодо євреїв поширює антисемітську брехню.

"Спочатку я не міг повірити, що ці слова вимовив російський міністр закордонних справ. Вони мене розлютили і викликали огиду. Саме тиждень, коли ми згадуємо Голокост, міністр закордонних справ Росії Лавров обирає для поширення брехні, жахливої брехні, яка тхне антисемітизмом", - сказав Герцог.

Що ще заявив Путін 16 червня

16 червня Путін заявив, що на жодній з дільниць Україна не досягла своїх цілей.

"Втрати у них більше ніж 1 до 10, це факт. Україна робить нові спроби контрнаступу, бої йдуть прямо зараз, в тому числі на Запорізькому напрямку", - видав диктатор.

Також президент РФ видав, що Україна, нібито, і зовсім може перестати використовувати свою техніку.

"Що стосується демілітаризації, скоро Україна перестане використовувати власну військову техніку, так довго не навоюєш. У нас же оборонна промисловість набирає обертів, в 10 разів є збільшення за найбільш затребуваними зразками", — заявив він.

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