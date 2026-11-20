Читайте в матеріалі:
- Де 21 листопада діятимуть графіки відключення світла
- Скільки черг погодинних відключень застосують
У суботу, 21 листопада, в частині регіонів України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів також запровадять обмеження потужності. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
За інформацією енергетиків, для побутових та інших категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.
Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.
Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики продовжують цілодобово відновлювати пошкоджене обладнання та мережі, щоб якомога швидше повернути електропостачання споживачам.
В Укренерго наголошують, що час та обсяг відключень можуть відрізнятися залежно від регіону.
"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - зазначають в компанії.
Чи можна захистити енергосистему від ударів РФ
Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що тактика росіян не нова - подібні удари по енергосистемі вже були восени 2022 року.
"В принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані на підстанції об'єднаної енергосистеми України", - наголосив фахівець.
Водночас він визнав, що абсолютного захисту енергооб'єктів не існує, однак це не означає, що від оборони можна відмовитися.
"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ні засобами протиповітряної оборони, ні інженерними спорудами. Але що ми маємо робити? Захищатися", - пояснив Гончар.
Відключення свтіла - останні новини
Главред писав, що через нові удари РФ по енергетиці в Одесі та прилеглих районах масштабне знеструмлення, а частина споживачів залишилася без світла в Києві та ще десяти областях. У Полтавській і Харківській областях діють аварійні відключення електроенергії.
Нагадаємо, вранці 20 листопада аварійні відключення запровадили у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Через нічну масовану атаку РФ без світла залишилися Кривий Ріг і частина Києва. У п'яти районах столиці частина мешканців залишилася без електроенергії.
Також 20 листопада в частині областей відключення діють цілодобово. В Укренерго уточнили, що обмеження стосуються як побутових споживачів, так і бізнесу. Для промисловості запроваджено обмеження потужності.
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