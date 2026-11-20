Обмеження електропостачання запровадять через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

https://glavred.net/energy/sveta-mozhet-ne-byt-do-12-chasov-kak-budut-deystvovat-grafiki-otklyucheniy-21-noyabrya-10813931.html Посилання скопійоване

Відключення світла 21 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Де 21 листопада діятимуть графіки відключення світла

Скільки черг погодинних відключень застосують

У суботу, 21 листопада, в частині регіонів України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів також запровадять обмеження потужності. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

За інформацією енергетиків, для побутових та інших категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.

відео дня

Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики продовжують цілодобово відновлювати пошкоджене обладнання та мережі, щоб якомога швидше повернути електропостачання споживачам.

В Укренерго наголошують, що час та обсяг відключень можуть відрізнятися залежно від регіону.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - зазначають в компанії.

Що означають черги відключень / Інфографіка: Главред

Чи можна захистити енергосистему від ударів РФ

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що тактика росіян не нова - подібні удари по енергосистемі вже були восени 2022 року.

"В принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані на підстанції об'єднаної енергосистеми України", - наголосив фахівець.

Водночас він визнав, що абсолютного захисту енергооб'єктів не існує, однак це не означає, що від оборони можна відмовитися.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ні засобами протиповітряної оборони, ні інженерними спорудами. Але що ми маємо робити? Захищатися", - пояснив Гончар.

Генерація електроенергеї в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення свтіла - останні новини

Главред писав, що через нові удари РФ по енергетиці в Одесі та прилеглих районах масштабне знеструмлення, а частина споживачів залишилася без світла в Києві та ще десяти областях. У Полтавській і Харківській областях діють аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, вранці 20 листопада аварійні відключення запровадили у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Через нічну масовану атаку РФ без світла залишилися Кривий Ріг і частина Києва. У п'яти районах столиці частина мешканців залишилася без електроенергії.

Також 20 листопада в частині областей відключення діють цілодобово. В Укренерго уточнили, що обмеження стосуються як побутових споживачів, так і бізнесу. Для промисловості запроваджено обмеження потужності.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред