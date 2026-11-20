Метеорологи зафіксували рідкісне атмосферне явище, яке може підвищити ймовірність сильних морозів у Європі вже найближчими тижнями.

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Чи буде в Європі аномально холодна зима / Фото: Pexels

Читайте в матеріалі:

Чому полярний вихор ослаб раніше, ніж зазвичай

Чи загрожують Європі сильні морози та снігопади

Коли очікувати похолодання

На початку листопада полярний вихор пережив незвично раннє ослаблення, яке може вплинути на погоду в Європі. Це може відкрити шлях арктичному повітрю до Європи, підвищивши ризик сильних морозів і снігопадів.

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Водночас метеорологи наголошують, що говорити про аномально холодну зиму поки зарано. Про це пише французьке видання "Le Dauphiné Libéré".

За даними видання, 11 листопада полярний вихор зазнав першого значного ослаблення. Така подія сталася у винятково ранні строки. Для порівняння, попередні підтверджені випадки настільки раннього ослаблення фіксували у 1968 та 2025 роках, але лише 28 листопада. У 1952 році подібне явище могло статися 19 листопада, однак цей випадок офіційно не підтверджений.

Метеоролог Режі Крепе з La Chaîne Météo назвав цьогорічне ослаблення винятковим, адже зазвичай у цей період полярний вихор ще набирає сили.

Чим загрожує ослаблення полярного вихору

Полярний вихор – це велика область холодного повітря над Північним полюсом, оточена кільцем потужних вітрів. Зазвичай вони утримують арктичне повітря в полярних широтах. Коли вихор слабшає, холодні повітряні маси можуть виходити за межі Арктики та поширюватися на південь.

У такому разі протягом одного-двох тижнів у Європі може суттєво похолодати. Також зростає ризик заморозків і сильних снігопадів. Найчастіше подібні погодні зміни відбуваються в січні та лютому.

Серед можливих причин раннього ослаблення вихору фахівці називають аномально високі температури океанів, вплив явища Ель-Ніньйо та скорочення площі морського льоду в Арктиці. Через зменшення крижаної поверхні океан віддає атмосфері більше тепла, що може впливати на стабільність полярного вихору.

Чи буде зима аномально холодною

Попри незвичне ослаблення полярного вихору, це не означає, що Європу неодмінно чекає сувора зима. На погоду впливає низка інших атмосферних процесів, тому робити остаточні висновки поки що рано.

Водночас статистика попередніх років свідчить, що приблизно дві третини подібних епізодів супроводжувалися холоднішою та сухішою, ніж зазвичай, погодою в північній і північно-західній Європі.

Як зазначає La Chaîne Météo, нинішня ситуація сприяє переміщенню полярних повітряних мас у напрямку Європи. Тому ймовірність значного похолодання може зрости до кінця осені та в грудні. Однак наслідки ослаблення полярного вихору зазвичай проявляються не відразу, а через кілька тижнів.

Коли в Україну прийде похолодання із снігом

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, вже у неділю в Україні почне холоднішати. А з понедіка 23 листопада нова повітряна маса із похолоданням та снігом домінуватимуть в Україні. Лише на півдні традиційно буде трохи тепліше.

"У понеділок стовпчики термометрів опустяться навіть у денні години до нуля, вночі до незначних мінусів. Ускладнення погоди: мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах", - йдеться у повідомленні.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Главред писав, що в Україні на 21 листопада оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища: пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Негода почнеться вже вночі й охопить схід і центр країни, а також Карпати.

Раніше метеорологи зафіксували аномальні зміни в атмосфері над Арктикою, які можуть підвищити ризик сильних морозів у деяких регіонах Європи. 10 листопада метеорологи зафіксували аномальне послаблення полярного вихору.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив про те, що на вихідних в Україні переважатиме тепліша за норму погода з подекуди невеликими дощами, а в неділю очікується похолодання. Він зазначив, що похолодання на вихідних супроводжуватиметься заморозками вночі на півночі та у центрі.

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