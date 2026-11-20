Кремль пропонує європейцям прибрати посередників і говорити напряму, але остаточної відповіді від Парижа, Берліна й Лондона поки немає.

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Радники Е3 можуть поїхати до Москви на переговори з Кремлем / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Радники Е3 можуть поїхати до Москви вже в листопаді

Візит запропонував помічник Путіна Юрій Ушаков

Остаточного рішення щодо поїздки ще не ухвалили

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Помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков запросив безпекових радників Франції, Німеччини та Великої Британії (країни Е3) до Москви. Там вони можуть провести з Кремлем переговори про мирне врегулювання в Україні. Поїздка може відбутися вже в листопаді, проте остаточного рішення про неї ще немає, повідомляє Радіо Свобода.

Про запрошення виданню розповіли кілька джерел. Вони попросили не називати їхніх імен, бо тема чутлива.

Від Європи на можливих прямих переговорах із Росією має виступати група Е5. Про це лідери ЄС домовилися 13 листопада на неформальному саміті в Дубліні. До неї увійшли Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща, а також представники Єврокомісії та Європейської ради.

Європейців не допустили до тристоронніх переговорів

На попередньому раунді переговорів в Абу-Дабі 11–12 листопада були радники з безпеки Німеччини, Франції, Британії та Італії. Приїхали також представники Єврокомісії, Євроради й НАТО. Проте за спільний стіл з Україною, США та Росією їх не пустили: з українською та американською делегаціями європейці радилися окремо.

Німеччину там представляв Гюнтер Зауттер, радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки. Від Франції був Емманюель Бонн, дипломатичний радник президента. Британію представляв Джонатан Пауелл, радник прем'єр-міністра з питань національної безпеки.

Кремль хоче спершу почути Європу

Вашингтон, Київ і європейські столиці виступають за те, щоб представники Європи брали участь у мирному процесі напряму. Цю позицію вони підтвердили 19 листопада після саміту "Коаліції охочих" у Берліні. Москва ж поки не каже, чи погодиться на таку участь і в якому вигляді.

Того ж дня Путін пояснив під час візиту до Китаю, навіщо Кремль запросив європейців.

"Нам потрібно зрозуміти, з чим Європа прийде на ці переговори. І тому ми через дипломатичні канали запропонували європейцям приїхати до Москви, щоб визначити їхню позицію", - сказав Путін 19 листопада на пресконференції в Шеньчжені.

Радіо Свобода запитало уряди трьох країн, Єврокомісію та офіс президента Євроради Антоніу Кошти, чи отримали вони запрошення і що про нього думають. На момент публікації ніхто не відповів.

Чому зустріч Трампа, Путіна та Сі не принесла прориву

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний напередодні зустрічі в інтерв’ю "Главреду" попередив, що порівняння саміту з "новою Ялтою" вигідні насамперед Москві.

"Звісно, росіяни хочуть саме так це подати, але ця версія - симулякр російської пропаганди, який чітко вписується в конструювання реальності, розпочате нею вже давно", - зазначив експерт.

Говорячи про позицію Пекіна, Розумний підкреслив, що Китай уникає конкретики в питанні війни.

"Китай дуже послідовно дистанціюється від предметного обговорення", - пояснив він.

При цьому, за оцінкою експерта, торги між Вашингтоном і Москвою тривають вже давно і поки що не дали результатів.

"Путін і Трамп ведуть переговори з самого приходу Трампа до влади", - підкреслив Розумний.

Позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council Мирослава Гонгадзе у коментарі Atlantic Council звернула увагу на цілі Кремля на цих переговорах.

"Путін прагне визнання Росії як великої держави та визнання її сфери впливу", - зазначила вона.

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Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва через дипломатичні канали запросила представників Європи приїхати до Росії, щоб визначити їхню позицію. Заява пролунала на пресконференції в Шеньчжені за підсумками саміту Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна.

До цього Путін підбив підсумки переговорів із Трампом і Сі Цзіньпіном. Він назвав позицію України та Європи перешкодою для компромісів, на які Росія нібито погодилася в Анкориджі. При цьому в Кремлі виступили проти територіальних поступок з боку Росії.

Головні європейські союзники України 19 листопада збиралися в Берліні. У зустрічі брали участь спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Президент України Володимир Зеленський називав зустріч шансом обговорити переговори та дізнатися подробиці китайських переговорів Трампа.

Лідери трьох країн за підсумками саміту в Китаї підписали спільний документ. У декларації Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна не згадуються ані Україна, ані Європа. Документ із чотирьох пунктів стосується реформи ООН, нафтопродуктів, юрисдикції МКС та ядерних ризиків.

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