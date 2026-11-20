За даними розробників, апарат уражає рухомі цілі та краще захищений від засобів РЕБ і ППО.

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Новий дрон-камікадзе "Куб-10МЄ" / Колаж: Главред, фото: ТГ-канад Сергій Бескрестнов

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РФ почала застосовувати дрон-камікадзе "Куб-10МЄ" на фронті

Апарат має оптико-електронне наведення на рухомі цілі

Швидкість БпЛА - до 120 км/год, висота роботи - до 1800 м

Російські окупанти почали застосовувати в бойових діях керований дрон-камікадзе "Куб-10МЄ" виробництва концерну "Калашников". Його появу зафіксував радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Бескрестнов, який відстежує технологічні зміни на полі бою, звернув на це увагу у своєму Telegram-каналі. Він нагадав, що безпілотник вийшов на фронт лише через певний час після анонсу.

"На фронтах у ворога зʼявився новий ударний БПЛА "Куб-10МЄ", про який було оголошено ще рік тому", - зазначив Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Куб-10МЄ"

За даними УНІАН, публічно концерн "Калашников" уперше презентував цей керований боєприпас тактичного класу в травні. Головною відмінністю від попередніх моделей у компанії назвали оптико-електронну систему наведення, завдяки якій апарат здатен атакувати цілі в русі.

Крім того, розробники заявляють про посилений захист дрона від радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. На борту також є апаратура для аерофото- та відеозйомки із записом отриманих даних.

У "Калашникові" стверджують, що створили апарат у рекордно стислі строки, врахувавши досвід російсько-української війни.

Цілі та характеристики

За задумом виробника, "Куб-10МЄ" призначений для ураження легкоброньованої техніки, зокрема бронетранспортерів, командних пунктів і позицій зенітних ракетних комплексів. Серед його цілей також літаки й гелікоптери поза укриттями та жива сила, зокрема оператори безпілотників.

Згідно з оприлюдненими даними, дрон працює на висотах від 80 до 1800 м і має крейсерську швидкість 120 км/год.

Розробники також запевняють, що апарат може діяти вдень і вночі, у простих і складних метеоумовах, при поривах вітру до 10 м/с і температурі від -30 °С до +40 °С.

РФ планує розгорнути 20 баз для запуску дронів - про що попередив експерт

Росія планує збільшити кількість майданчиків для запуску ударних безпілотників із 8 до 20, щоб наростити масштаби атак по Україні. Зокрема, окупанти облаштовують новий об'єкт у Міллеровому Ростовської області, де готують інфраструктуру для застосування реактивних дронів. Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу.

На початковому етапі масового використання "Шахедів" російська армія мала близько восьми основних локацій для запуску безпілотників. Серед них були Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та район мису Чауда в окупованому Криму.

Збільшення виробничих потужностей змусило РФ переглянути потреби у стартовій інфраструктурі. За оцінкою Криволапа, росіяни розраховували виготовляти приблизно 3000 реактивних безпілотників і ще 2500 поршневих "Шахедів".

"Росіяни прийшли до висновку, що їм треба побудувати ще близько 12 дронопортів, щоб довести кількість цих пускових майданчиків до 20. Щоб мати можливість диверсифікації та забезпечити ті обсяги озброєння, які вони хочуть по нас запускати", - пояснив експерт.

Окремо авіаційний експерт звернув увагу на те, що ці підрахунки не охоплюють безпілотники-імітатори "Гербера". Російська армія застосовує їх для створення хибних цілей, розвідки та перешкод.

Модернізація російської зброї - новини за темою

Як писав Главред, російські окупанти почали активніше застосовувати ударні безпілотники "Молнія" з керуванням через оптоволокно. Протягом кількох останніх діб такі БПЛА зафіксували на різних напрямках фронту.

Нагадаємо, РФ проводить дослідні випробування реактивного дрона "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину. Через таку швидкість дронам-перехоплювачам складно ефективно знищувати подібні апарати, тому головна ставка у боротьбі з ними - на ракети ППО. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Раніше повідомлялося, що Росія модернізувала "Герань-5". За даними ГУР, модернізована "Герань-5" під час маневру розганяється до 1000 км/год, а її крейсерська швидкість перевищує 450 км/год. Дальність польоту дрона становить 1000 км, а бойова частина важить 90 кг.

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