Соратниця Медведчука нардеп ОПЗЖ Королевська з чоловіком склали мандати — джерело

Наталія Королевська після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пропустила всі засідання у ВР і поїхала за кордон.

Наталія Королевська / УНІАН

Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Наталія Королевська написала заяву на складання мандата.

Також відповідну заяву написав і її чоловік Юрій Солод, повідомило джерело РБК-Україна у Верховній Раді.

"Заяви до Верховної Ради ще не надходили, але, за нашою інформацією, вони їх написали", — розповіло джерело.

Як відомо, Королевська народний депутат України XIX скликання від проросійської партії ОПЗЖ. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пропустила всі засідання у ВР, поїхала за кордон. Має громадянство Росії.

Нещодавно вийшло журналістське розслідування про те, що багато українських політиків у розпал війни відпочивають в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Зазначимо, що Королівська та Солод також стали фігурантами розслідування "Батальйону Дубай".

Нагадаємо, раніше Зеленський своїм указом позбавив громадянства України чотирьох колаборантів. Йдеться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Український гарант зазначив, якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і дії влади будуть відповідними.

Нагадаємо, що у вересні держзраду Віктора Медведчука було передано росіянам в обмін на захисників Маріуполя. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися всього 188 героїв "Азовсталі" і Маріуполя. Вісім з них були поранені під час російського теракту в Оленівці.

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