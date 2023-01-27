Закривала обличчя і відверталася: Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї під час війни

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко перебувала на відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах на початку 2023 року.
Її помітили на відпочинку в Дубаї 5 січня. Про це повідомляється в розслідуванні журналіста Михайла Ткача.
За його даними, беззмінний лідер " Батьківщини "проводила час на віллі п'ятизіркового готелю" Kempinski " на насипному острові Палм-Джумейра.
У матеріалі йдеться про те, що Тимошенко відпочивала разом з чоловіком Олександром і своєю сім'єю.
Ткач також уточнив, що нардеп в ОАЕ вела обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері люблять гуляти тутешні відпочиваючі. Наприклад, Тимошенко сідає в авто не на вулиці, а в підземному паркінгу.
На опублікованих кадрах видно, що помітивши журналістів, Тимошенко почала закривати обличчя і відвертатися від камери, яка її знімала.
Додамо, що як тільки Тимошенко помітила увагу до себе представників ЗМІ, вона відразу покинула пляж. Журналісти резюмували, що через кілька днів після цього Тимошенко повернулася до Києва.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що зять Тимошенко Артур Чечоткін непогано проводить час у Парижі.
Саме в столиці Франції, в одному з нічних клубів зятя Юлії Володимирівни, засвітила в Instagram російська модель Анастасія Пруткіна.
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