Закривала обличчя і відверталася: Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї під час війни

Юлія Тимошенко помітила увагу до себе представників ЗМІ, вона відразу покинула пляж.

Юлію Тимошенко помітили на відпочинку в Дубаї / скріншот УП

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко перебувала на відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах на початку 2023 року.

Її помітили на відпочинку в Дубаї 5 січня. Про це повідомляється в розслідуванні журналіста Михайла Ткача.

За його даними, беззмінний лідер " Батьківщини "проводила час на віллі п'ятизіркового готелю" Kempinski " на насипному острові Палм-Джумейра.

У матеріалі йдеться про те, що Тимошенко відпочивала разом з чоловіком Олександром і своєю сім'єю.

Ткач також уточнив, що нардеп в ОАЕ вела обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері люблять гуляти тутешні відпочиваючі. Наприклад, Тимошенко сідає в авто не на вулиці, а в підземному паркінгу.

На опублікованих кадрах видно, що помітивши журналістів, Тимошенко почала закривати обличчя і відвертатися від камери, яка її знімала.

/ Скріншот УП

Додамо, що як тільки Тимошенко помітила увагу до себе представників ЗМІ, вона відразу покинула пляж. Журналісти резюмували, що через кілька днів після цього Тимошенко повернулася до Києва.

/ Скріншот УП

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що зять Тимошенко Артур Чечоткін непогано проводить час у Парижі.

Саме в столиці Франції, в одному з нічних клубів зятя Юлії Володимирівни, засвітила в Instagram російська модель Анастасія Пруткіна.

Читайте більше: