Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна позбавили громадянства України - ЗМІ

Офіційного підтвердження поки немає.
Президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив громадянства України чотирьох колаборантів та держзрадників.
Як пише "Українська правда" з посиланням на поінформованого співрозмовника, йдеться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.
Відомо також, що у держзрадників планують забрати мандати народних депутатів.
Публікується навіть фото відповідного документа. Офіційного підтвердження поки немає.
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Автор: Аліна Дембіцька