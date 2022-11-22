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Розгулює по ресторанах з Марченко: Медведчук знайшовся в Криму

22 листопада 2022, 18:32

Віктор Медведчук знайшовся в Ялті зі своєю дружиною Оксаною Марченко.

Медведчук, Кремль
Медведчук, Кремль / Telegram-канал в. Зеленського, Reuters

В окупованій Ялті в одному з кафе на набережній журналісти помітили колишнього народного депутата Верховної Ради, якого Росія "забрала" в ході обміну полоненими Віктора Медведчука з дружиною Оксаною Марченко.

До сьогоднішнього дня ніхто не знав, де знаходиться одіозний політик.

Раніше в Кремлі заявляли, що не знають про місцезнаходження кума Путіна.

При цьому керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що обвинувачений у державній зраді проросійський політик і олігарх Віктор Медведчук після обміну полоненими опинився в Москві.

Медведчук

Згідно з умовами обміну, він повинен був залишатися в Анкарі. Однак до нього виникло безліч питань з боку ФСБ РФ – особливо про те, куди поділися гроші.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також заявив, що кум російського диктатора Путіна Віктор Медведчук за результатами обміну полоненими був відправлений до Туреччини. Звідти його відправили до Росії.

Обмін Медведчука і повернення захисників Маріуполя в Україну

Україна Росія 21 вересня провели обмін полоненими. Києву вдалося звільнити 215 українських військових. Серед них 5 командирів з Азовсталі – Денис Прокопенко ("Редис"), Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волина"), Денис Шлег та Олег Хоменко. Обмін пройшов у Чернігівській області.

В Україну повернулися в тому числі і понад 100 бійців Азова.

На територію РФ вирушили 55 осіб.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що у Москву відправили обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука - кума глави Росії Володимира Путіна. Тільки за одного Медведчука Україна змогла повернути додому 200 осіб.

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війна в Україні Оксана Марченко Віктор Медведчук
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