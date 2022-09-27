УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Його потрібно вішати!": Гіркін розповів, як Медведчук підставив Путіна

27 вересня 2022, 15:13

Терорист досі незадоволений обміном Віктора Медведчука на захисників Маріуполя.

Путін, Медведчук, Гіркін
Гіркін розповів, як Медведчук підставив Путіна / скріншот

Колишній ватажок бойовиків "ДНР", російський терорист Ігор Гіркін (Стрєльцов) назвав Віктора Медведчука одним з винуватців провалу Росії у війні проти України.

За його словами, саме він обіцяв Путіну легку перемогу.

"Це образливо. Судячи з усіх ознак, саме Медведчук винен у тому, що російські війська заходили в Україну, чекаючи, що їх зустрічатимуть, і на їхній бік переходитимуть", - обурив Гіркін.

За його словами, Медведчук гарантував Путіну і Кремлю, що окупантів зустрічатимуть з квітами.

"Його пів року протримали в СБУ, де з нього вичавили всю інформацію, яка тільки може бути. За цю людину, яку потрібно вести на лобне місце і вішати при великій кількості народу і з табличкою "зрадник", віддаємо батальйон найбільш підготовлених солдатів (полк "Азов" - ред.). І це все проводиться в день оголошення мобілізації. Все це я можу назвати сукупністю зради і кретинізму", - ледь стримувався терорист.

Кума Путіна Медведчука віддали Росії

21 вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це завив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Після обміну він був відправлений до Туреччини. Звідти його відправили до Росії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Варто відзначити, що він прямо не назвав прізвище Медведчука, але додав, що це людина "про яку наполягав Путін".

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Віктор Медведчук Володимир Путін Ігор Гиркин
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:30

Шокувала всіх: п'ятиразова олімпійська чемпіона спішно втекла з Росії після війни в Україні

15:28

Щодня включав українські пісні у центрі Херсона: 75-річний дідусь передав ЗСУ понад 600 тис. гривень

15:18

Фейковий "референдум" нічого не змінить, мета ЗСУ - звільнення всієї Луганщини - ГайдайВідео

15:17

"Секундний вибух – і все палає": 13-річна дитина загинула через ракетний удар по ХарківщиніФотоВідео

15:13

"Його потрібно вішати!": Гіркін розповів, як Медведчук підставив Путіна

Реклама
15:08

Життя - біль: названі найбільш нещасні жінки гороскопу

14:48

Найсмачніше овочеве рагу з одним секретним інгредієнтом: неймовірно простий рецептВідео

14:47

Команди групи 1+1 media об'єдналися в Big Brave Events

14:38

"Ось за таких палили Трою": Злата Огневич похвалилася пружними стегнами у відвертій тозі

14:30

Від мобілізації не втік: росіянин переплив до Естонії на SUP-дошці, а його повернули назадВідео

14:14

Яку тварину ви побачили першою: тест по картинці розповість про ваш характер

14:10

Куп'янськ-Вузловий під контролем України: ЗСУ відбили у військ РФ стратегічне селище на ХарківщиніВідео

13:55

У Кремлі заявили про нові умови переговорів з Україною про завершення війни

13:47

ЗСУ ліквідували російського полковника і трьох лейтенантівФотоВідео

13:40

"Це Китай. Все": Жданов розповів, які території втратить Росія

13:14

За версією DxOMark в iPhone 14 Pro Max найкращий в світі екран, а в рейтингу з аудіо він посів дев’яте місце новости компании

13:13

Припиняє кар'єру заради вбивства українців: російський актор отримав повістку і готовий йти воювати

13:00

Гороскоп на завтра, 28 вересня 2022: Левам - сюрпризи, Скорпіонам - гроші, Водоліям - інтригиВідео

12:53

"Мовчати не може": колишній друг Лорак розповів про метання співачки

12:50

Прощавай, Ліллібет: британська королівська сім'я оголосила про завершення жалоби за королевоюВідео

Реклама
12:50

"Володя, ти скільки жити збираєшся": Лукашенко відреагував на ядерні погрози ПутінаВідео

12:48

Путін 30 вересня може оголосити анексію Росією територій України – розвідка Великої БританіїВідео

12:44

"Не раджу втрачати себе": дружина Остапчука поділилася своїм сумом

12:35

Меган Маркл і принц Гаррі можуть повернутися Букінгемський палац

12:12

"Ми не люди, ми худоба": військові "ДНР" в жорсткій паніці через кадирівців, вони їх ґвалтуютьВідео

11:59

Українець захотів стати одним з "кадирівців", але поплатився

11:51

Нові анексовані території РФ хоче "приєднати" до Криму, Рогозін може стати гауляйтером - ЗМІ

11:50

Хірург розповів, що сталося з обличчям Джанабаєвої

11:45

Жінка відчує себе богинею: 4 імені чоловіків, відносини з якими стануть кращими в житті

11:36

Колишня дружина Віталія Кличка дала перше інтерв'ю після розлучення

11:23

Ботфорти видавили стегна: plus-size модель Ешлі Грем показалася в екстравагантному образіВідео

11:14

Обізнані господині не зливають воду після варіння грибів: куди її застосовують

11:06

Злякався ядерного удару: співзасновник Pink Floyd звернувся до ПутінаВідео

11:05

"Якщо треба, то застосуємо": Медведєв знову спробував налякати світ "ядерною дубиною"

10:59

ЗСУ ліквідували вгодованого окупанта, який поїхав вбивати українців заради ЛадиВідео

10:27

Злісний карликовий алкоголік Медведєв вийшов на аренуПогляд

10:13

"Російський ленд-ліз": з початку вторгнення Росії ЗСУ захопили понад 2 тис. одиниць техніки ворога

10:07

"Бочка з фекаліями": Притула пояснив, що таке РосіяВідео

10:00

ЗСУ могли знищити центр управління іранськими дронами на Херсонщині - ISWВідео

09:48

Сильні зливи з грозами накриють чотири області України: куди вдарить стихія

Реклама
09:45

Тоня Матвієнко поскаржилася на відсутність грошейВідео

09:31

Воздвиження Хреста Господнього 2022: душевні привітання та листівки в світле свято

09:29

Після анексії Кремль готується до примусової мобілізації українців на війну - ISWВідео

09:07

"Зброя в руки і на передову": Тарзана, Меладзе і Агутіна відправляють на війну в Україну

09:07

День вихователя 2022 в Україні - душевні привітання і милі листівки до свята

09:00

Гороскоп на сьогодні 27 вересня 2022: Терезам - сімейні проблеми, Козерогам - заздрість, Рибам - грошіВідео

08:24

"Сприймаємо загрози серйозно": у Байдена оцінили імовірність застосування Путіним ядерної зброїВідео

08:20

Чого очікувати від Путіна після "анексії" нових українських територійПогляд

08:00

Звільнення лівого берега Осколу почалося: ЗСУ увійшли в Піски-РадьківськіВідео

07:33

ЗСУ знищили чотири склади з боєприпасами і баржу росіян в Херсонській області

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти