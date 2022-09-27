"Його потрібно вішати!": Гіркін розповів, як Медведчук підставив Путіна

Гіркін розповів, як Медведчук підставив Путіна / скріншот

Колишній ватажок бойовиків "ДНР", російський терорист Ігор Гіркін (Стрєльцов) назвав Віктора Медведчука одним з винуватців провалу Росії у війні проти України.

За його словами, саме він обіцяв Путіну легку перемогу.

"Це образливо. Судячи з усіх ознак, саме Медведчук винен у тому, що російські війська заходили в Україну, чекаючи, що їх зустрічатимуть, і на їхній бік переходитимуть", - обурив Гіркін.

За його словами, Медведчук гарантував Путіну і Кремлю, що окупантів зустрічатимуть з квітами.

"Його пів року протримали в СБУ, де з нього вичавили всю інформацію, яка тільки може бути. За цю людину, яку потрібно вести на лобне місце і вішати при великій кількості народу і з табличкою "зрадник", віддаємо батальйон найбільш підготовлених солдатів (полк "Азов" - ред.). І це все проводиться в день оголошення мобілізації. Все це я можу назвати сукупністю зради і кретинізму", - ледь стримувався терорист.

Кума Путіна Медведчука віддали Росії

21 вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це завив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Після обміну він був відправлений до Туреччини. Звідти його відправили до Росії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Варто відзначити, що він прямо не назвав прізвище Медведчука, але додав, що це людина "про яку наполягав Путін".

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