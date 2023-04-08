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"Зберіг безліч життів побратимів": на Донеччині загинув боєць батальйону "Вовки Да Вінчі"

Дмитро Відоменко
8 квітня 2023, 08:58 оновлено 8 квітня, 09:07
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У важкому бою з ворогом 5 квітня загинув буковинець, 28-річний боєць батальйону "Вовки Да Вінчі" Іван Ротар (позивний "Мілан").
Ротар, свічки
На Донеччині загинув боєць батальйону "Вовки Да Вінчі" Іван Ротар / колаж фото Allan Dexter Villarin / Flickr / Facebook

У складній битві з російськими окупантами загинув уродженець Буковини, 28-річний боєць батальйону "Вовки Да Вінчі" Іван Ротар (позивний "Мілан"). Про це повідомили на Facebook-сторінці 16-ї сотні ДУК "Правий сектор-Буковина".

"Він наполегливо і відчайдушно захищав Україну, виконуючи обов'язки на важких ділянках фронту і захищаючи країну від підступного ворога, віддав життя за кожного з нас", – зазначили знайомі бійця.

Життя Ротара обірвалося на Донеччині. Чоловік був родом із села Костичани Новоселицького району Чернівецької області. На початку повномасштабної війни він, перебуваючи за кордоном, відгукнувся на пропозицію вступити в добровольчий підрозділ ДУК "ПС".

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"І згодом з великими труднощами приїхав в Україну. На кордоні його не хотіли пускати на війну, він дав великий хабар, щоб його впустили додому на Буковину і він зміг дістатися до нашого підрозділу", – йдеться в повідомленні.

Потім Ротар з лав ДУК "ПС" перейшов до лав ЗСУ. І приєднався до 67-ї окремої мобілізованої бригади ДУК першого окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" і став фахівцем з управління дронами.

"На його рахунку безліч знищених ворожих підрозділів московського окупанта на Донеччині. Це дозволяло зупиняти значні просування ворога і зберегти безліч життів побратимів. Через це за ним на фронті велося полювання", – розповідають побратими.

У Ротара залишилося двоє маленьких дочок.

Загибель Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". 30 листопада 2021 року "Да Вінчі" був ушанований найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Пізніше з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що воїн загинув практично у них на очах під час обстрілу. Він сказав їм залишатися в укритті, потім вони почули багато вибухів, після цього хтось почав кричати "Медика! Медика! Да Вінчі!".

9 березня з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті. Тіло українського захисника привезли в рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

10 березня у Києві відбулося прощання з легендарним героєм України Дмитром Коцюбайлом. На прощання з ним прийшли також президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков і голова Головного управління розвідки Кирило Буданов. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що добре знав "Да Вінчі". Люди об'єднувалися навколо нього із спільною метою – боротися за Україну.

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