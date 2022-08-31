"Сочі і Анапа стануть радіоактивними": експерт розповів про наслідки аварії на ЗАЕС

Вибух на Запорізькій АЕС поки малоймовірний / Фото УНІАН

Ризики аварії на Запорізькій АЕС, яку окупували російські війська, на даний момент мінімальні, оскільки це не вигідно Росії. Про це в інтерв'ю Главреду висловив енергетичний експерт, директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Не слід думати, нібито не туди кинутий недопалок здатний привести до ядерного вибуху. Паливо, яке використовується на станції, неможливо підірвати, це не ядерна зброя. І ступінь збагачення радіоактивних речовин, які використовуються в паливних збірках, недостатня для того, щоб запустити ту реакцію, яка здатна призвести до вибуху, подібного до Хіросіми або Нагасакі", - вважає експерт.

У той же час експерт не став виключати можливості провокацій з російського боку.

"Провокації можливі, але досить проаналізувати дані будь - якого Гідрометцентру - українського, російського, польського, румунського, американського - щоб зрозуміти, що будь-які інциденти на ЗАЕС призведуть до серйозних негативних наслідків, в першу чергу, для Чорноморського узбережжя РФ. Тобто всі курортні міста, від Анапи, Геленджика і до Сочі будуть радіоактивними. Те саме стосується і "житниці Росії" - Ростовської області, Краснодарського краю - всі вони будуть перетворені на непридатну для ведення будь-якої господарської діяльності територію", - розповів Рябцев.

І додав, що Росія більше зацікавлена в інформаційному шантажі, ніж у реальному створенні аварійної ситуації на ЗАЕС.

"Тобто у використанні спеціальних операцій в інформаційній війні, які, безумовно, Росія застосовує і яким необхідно надання якомога більш об'єктивної і повної інформації про те, що реально відбувається на об'єкті", - говорить Рябцев.

Як повідомляв Главред, російські окупанти привезли до тимчасово окупованого Мелітополя десять хімічних лабораторій. Як каже мер міста Іван Федоров, не виключено, що агресори так перестраховуються на випадок аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Також повідомлялося, що російські окупанти влаштовують провокації прямо перед приїздом місії МАГАТЕ - зокрема, вони обстріляли Енергодар, в якому знаходиться Запорізька АЕС.

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