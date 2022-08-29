Обстріли Запорізької АЕС окупантами: Жданов розповів, куди піде радіоактивна хмара

Олег Жданов розповів, куди може піти радіоактивна хмара із Запорізької АЕС/ Фото УНІАН, скріншот

Обстріли Запорізької атомної електростанції є заздалегідь прорахованими провокаціями. Окупанти обстрілюють територію АЕС з таким розрахунком, щоб пожежа не виникла в небезпечному для них місці. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Експерт зазначив, що діями окупантів на ЗАЕС керує генерал військ радіологічного, хімічного та бактеріологічного захисту Валерій Васильєв, який є фахівцем у плані поводження з радіологічними речовинами. Він направляє обстріли таким чином, щоб пожежа через розрив снаряда не виникла в небезпечному місці.

"Вони стріляють і ховаються в безпечні місця від своїх же розривів, знаючи точно, де вони будуть", — вважає Жданов.

Військовий експерт підкреслив, що в разі несанкціонованого викиду, згідно з прогнозом погоди на 29 серпня, радіоактивна хмара піде на Крим, Ростовську область, Кубань і Кавказ.

Як повідомляв Главред, ввечері 28 серпня російські окупанти потужно обстріляли Енергодар у Запорізькій області - під вогонь потрапили третій і п'ятий мікрорайони міста. У будинках місцями вибило шибки. Є загоряння припаркованих у дворі автомобілів.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС ще п'ять місяців тому. Вони відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти на станції і будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

14 серпня в Енергоатомі повідомили, що на Запорізькій атомній електростанції довелося відключити один енергоблок через пошкодження внаслідок обстрілів. На станції є серйозна загроза витоку водню та радіації.

Експерт з питань енергетики і член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна заявила, що якщо на Запорізькій АЕС буде перебита остання лінія електропередач, вона може перейти в режим блекаута, а це загрожує катастрофічними наслідками.

"Якщо втрачається зовнішнє енергопостачання, тоді включається резервний дизельний генератор. А якщо і вони не працюють, то починається важка аварія з розплавленням активної зони, що може привести до радіаційної аварії",- сказала Кошарна.

Кошарна також вважає, що Запорізька АЕС потрібна РФ цілою. За її словами, Росія хоче переключити на Крим і Каховську ГЕС, і Запорізьку АЕС. Їм потрібно встигнути до опалювального сезону.

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