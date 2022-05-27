Собор УПЦ МП схвалив рішення про повну незалежність

Собор УПЦ МП прийняв рішення про повну незалежність / ua.depositphotos.com

Собор Української Православної церкви Московського патріархату, що відбувася у п'ятницю, 27 травня, в Києві, висловив незгоду з позицією Патріарха Московського Кирила щодо війни в Україні і схвалив необхідні рішення і зміни до Статуту УПЦ, що свідчать про повну незалежність церкви.

Також учасники Собору запропонували налагодити діалог із православною церквою України, повідомляється на сайті УПЦ МП 27 травня.

"Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді "Не убий!" (Вих.20: 13)... і висловлює незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні", – йдеться в документі.

У ньому наголошується, що Собор схвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, "свідчать про повну самостійність і незалежність УПЦ".

"Собор висловлює глибокий жаль у зв'язку з відсутністю єдності в українському православ'ї. Існування розколу Собор сприймає як глибоку хворобливу рану в церковному тілі. Особливо прикро, що останні дії Константинопольського патріарха в Україні, наслідком яких стало утворення Православної церкви України, лише поглибили непорозуміння і призвели до фізичного протистояння. Але навіть у таких кризових обставинах Собор не втрачає надії на відновлення діалогу", - підкреслюється в постанові.

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Водночас, у ньому зазначається, що для того щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ необхідно "припинити захоплення храмів і примусові переходи парафій УПЦ, усвідомити, що їх канонічний статус, як він зафіксований у Статуті ПЦУ, є фактично неавтокефальним і значно поступається свободам і можливостям у реалізації церковної діяльності, які передбачені Статутом про управління УПЦ, а також вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ, адже для УПЦ, як і для більшості Помісних Православних Церков, цілком очевидно, що для визнання канонічності ієрархії ПЦУ необхідне відновлення Апостольської спадковості її єпископів".

"Собор висловлює глибоке переконання, що запорукою успіху діалогу має стати не лише бажання до відновлення церковної єдності, а й щире прагнення вибудовувати своє життя на основі християнської совісті та моральної чистоти", – наголошують в УПЦ.

Учасники Собору також звернулися до влади України і РФ з проханням продовжувати переговорний процес і пошук "сильного і розумного слова, яке змогло б зупинити кровопролиття".

Як повідомляв Главред, у Сєвєродонецьку Луганської області священик Української Православної церкви Московського патріархату передавав російським окупантам інформацію про дислокацію українських військових.

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