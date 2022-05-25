Всі лаври повинні перейти ПЦУ: В'ятрович пояснив необхідність зникнення УПЦ МП

Володимир В'ятрович / УНІАН

Процес переходу парафій Української православної церкви Московського Патріархату в Православну церкву України повинен завершитися, заявив народний депутат, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць Територіальної оборони Володимир В'ятрович.

"Шкода, що процес поступового переходу приходу Московського патріархату в Православну церкву України, що почався після отримання Україною Томосу, загальмувався після політичних змін в 2019 році", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Нардеп вважає, що в оточенні президента повинні сприяти тому, щоб в Україні зникла московська церква, "яка є не стільки релігійною організацією, скільки ворожою агентурою РФ".

"Всі інструменти, які сприятимуть якнайшвидшому переходу бажаючих в ПЦУ, повинні заохочуватися державою. Всі можливі інструменти, що сприяють зникненню московської церкви в Україні, повинні використовуватися державою. А лаври повинні повернутися в українські церкви", - додав В'ятрович.

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Нагадаємо, раніше В'ятрович назвав спосіб перемоги над Путіним.

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