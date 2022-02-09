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"Зі мною перестали спілкуватися і знущалися": Рябчук вперше розповів, навіщо розстріляв солдатів

9 лютого 2022, 22:23

За словами Рябчука, все загострилося в січні, коли втрутився в сварку двох військових.

Рябчук, стрілянина в Дніпрі
Рябчук / Інформатор

20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук розповів, що сталося насправді і чому влаштував стрілянину на Південмаші.

Як відомо, в ДБР розглядають три версії трагедії в Дніпрі. Це - нестатутні відносини, психічний стан або чиєсь доручення.

В ході допиту підозрюваний Артемій Рябчук розповів, що причиною його вчинку стала злість на несправедливість.

"У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів", - говорить на відео хлопець, передає ТСН.

Підозрюваний кілька годин детально розповів і про вчинок і про те, що перебувало. Мріяв про службу – але не таку, каже Артемій Рябчук.

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Він сам захотів піти на строкову службу, прагнув бути спецназівцем.

Коли потрапив в частину, реальність виявилося не такою

"Графік трохи вбивчий. Не встигаєш відпочити. Якщо контрактники заступають добу через три, то ми добу через добу. На караулі потрібно весь час прибирати. І старші постійно за цим стежать", - каже Рябчук.

Каже, що насильства чи вимагання не було. Однак його гнітили несправедливість і безглузді завдання.

"Я виходжу в світлицю, а там начебто парти криво розкладені. Нам давали нитки, щоб ми їх натягували і ставили парти рівно. Я посеред ночі це робив замість того, щоб виспатися", - каже підозрюваний.

Обзивали "вкидишем"

За словами Рябчука, все загострилося в січні. Втрутився в сварку двох військових, розняв їх і доповів про інцидент командиру.

"Не встиг дійти до начальника варти, як мені почали кричати в спину про те, що у них не люблять вкидишів". Зі мною перестали спілкуватися навіть ті, з ким ми нормально контактували. Я відчував себе непотрібним у нашій роті", - каже Артемій Рябчук.

Як розповів слідчий з відділу ДБР Андрій Саляк, Рябчука дійсно обзивали "вкидишем".

"І це дуже його психологічно вразило в негативному плані", - говорить слідчий.

Рябчук пояснив, навіщо влаштував стрілянину

26 січня вранці нацгвардійці заїхали на добове чергування на Південмаш. Артемій Рябчук розповів, що ввечері, коли він повинен був відпочивати, йому наказали розвісити таблички в кімнатах з описом майна. Потім не міг заснути, а коли вступив в тривожну групу, емоційно відчув себе ще гірше.

"Я сиджу, чекаю, книгу намагаюся читати. В голову нічого не лізе. Тут заходять і запитують, чому не прибрано, чому бушлати не натягнуті. І тут мене тут просто "переклинило". Я був у такому стані, що взяв автомат і зарядив його", - каже під час допиту підозрюваний нацгвардієць.

Свою вину визнав при обранні запобіжного заходу. Але як тільки у Рябчука з'явилися нові адвокати, від свідчень він відмовився.

читайте такожКривавий розстріл солдатів у Дніпрі: у ДБР озвучили основну версію трагедії

Розстріл нацгвардійцем людей у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришам по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну - працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

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журналістське розслідування ДБР стрільба
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