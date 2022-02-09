УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Бійня в Дніпрі: Рябчук пояснив мотиви вбивств, а комісія виявила порушення у військовій частині

9 лютого 2022, 14:12

За словами хлопця, він не міг терпіти несправедливості.

Рябчук пояснив мотиви вбивств/ Скрін з відео, Нацполіція, колаж Главред

Нацгвардієць Артемій Рябчук пояснив, що підштовхнуло його схопитися за зброю і вчинити стрілянину на Південному машинобудівному заводі в Дніпрі, у результаті якої загинули п’ятеро людей.

За словами юнака, він не міг більше терпіти. Фрагмент відео допиту Рябчука, де він дає своє пояснення, опублікувала ТСН.

"У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...", – сказав хлопець.

Коли його запитали, чи причина в тому, що він втомився терпіти, він відповів "Так".

Реклама

У військовій частині виявили порушення

Слідча комісія Міністерства внутрішніх справ виявила порушення у військовій частині Національної гвардії на Південмаші в Дніпрі, де служив Рябчук. Про це повідомив у середу, 9 лютого, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у Facebook.

Він зазначив, що комісія спочатку провела анкетування військових, які служать у частині №3021 НГУ.

"Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР", – наголосив Єнін.

У той же час він звернув увагу, що виявлення фактів позастатутних відносин не означає, що цим можна пояснити мотиви злочину. Такі мотиви досі невідомі, зазначив заступник очільника МВС, і додав, що ДБР з’ясовувати їх у межах досудового розслідування.

Анкетування, за словами Єніна, дозволить:

  • визначити, який морально-психологічний клімат панує в колективі,
  • перевірити процеси добору і підготовки кадрів,
  • з’ясувати, чи дотримується порядок проходження військової служби тощо.

Також він повідомив, що комісія виявила низку порушень у військовій частині.

" Комісією виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня", – написав Єнін.

Він також повідомив, що поранені нацгвардійці, які зараз перебувають у лікарні, уже одужують. Частину з них вже перевели з реанімації.

Розстріл нацгвардійців у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артемій Рябчук влаштував стрільбу по товаришах по службі. Він вбив 4 колег і поранив ще п’ятьох, а коли намагався вийти з "Південмашу", застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

Рябчук втік з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, у якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили, що розглядають три версії стрілянини на Південмаші:

  • вчинення підозрюваним злочину через нестатутні стосунки,
  • вчинення злочину у зв'язку з психічним захворюванням підозрюваного, його перебуванням у фізіологічному афекті,
  • вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

Вас також може зацікавити:

viber
новини Дніпра Нацгвардия НГУ новини України стрільба
Зараз ви переглядаєте новину «Бійня в Дніпрі: Рябчук пояснив мотиви вбивств, а комісія виявила порушення у військовій частині». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Успіх і щастя слідують по п'ятах: названий найвдаліший період 2022 рокуУспіх і щастя слідують по п'ятах: названий найвдаліший період 2022 року Важкі часи: 3 знакам зодіаку буде непросто в рік ТиграВажкі часи: 3 знакам зодіаку буде непросто в рік Тигра Як зробити кухню чистою і затишною: 3 речі, від яких потрібно терміново позбутисяЯк зробити кухню чистою і затишною: 3 речі, від яких потрібно терміново позбутися Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї святаКоли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята День ангела в лютому 2022 за церковним календарем - хто відзначає імениниДень ангела в лютому 2022 за церковним календарем - хто відзначає іменини
15:08

Українці по-новому платитимуть податки: скільки доведеться віддати із зарплати

14:59

Помер легендарний український режисер

14:52

Україна за шлях до ЄС, а референдум щодо НАТО таїть небезпеку: соціолог розповів про настрої українцівВідео

14:51

Руда бестія: Катерина Бужинська поманила пишними грудьми в кардинально новому іміджіВідео

14:39

Стрітення Господнє 2022: дата, традиції і заборони свята

Реклама
14:31

Зеленський терміново збирає РНБО в ХарковіВідео

14:18

Кривавий розстріл солдатів у Дніпрі: у ДБР озвучили основну версію трагедіїВідео

14:12

Бійня в Дніпрі: Рябчук пояснив мотиви вбивств, а комісія виявила порушення у військовій частиніВідео

14:11

У мережі показали, як виглядатиме Залізничний шляхопровід з ансамблю запорізьких мостів

14:02

"Фінляндизація України": про що мова і чому про це говорять у світіВідео

13:53

Чому українці їдуть на заробітки за кордон і за які гроші готові працювати - опитування

13:22

Прийдуть дощі, мокрий сніг і вітер: українців попередили про наближення негодиВідео

13:06

Сосок у стразах: ексВІА Гра засвітила груди в образі а-ля Мерилін Монро

13:01

Комаровський назвав два основних і найпопулярніших симптому Омікрона

13:00

Гороскоп на завтра, 10 лютого 2022: Козерогам – небезпека на дорозі, Левам - доленосна зустрічВідео

12:53

"Діва без трусиків": Лорак вразила новим пікантним фото

12:40

Взяла кредит, щоб допомогти хлопцеві: на Дніпропетровщині зникла 20-річна дівчинаВідео

12:23

Виглядає як Жанна Фріске, паралізована та в депресії: ЗМІ розкрили подробиці про хворобу Заворотнюк

12:22

Як отримати лікарняний, не виходячи з дому: роз'яснення МОЗВідео

12:08

Телеканал 1+1 став лідером телеперегляду в січні на платформі Київстар ТБ

Реклама
12:04

Кабмін дасть українцям ще п'ять місяців на витрату "тисячі Зеленського" за вакцинаціюВідео

12:03

Прикмети на 10 лютого: що не можна робити в Єфремов день і як не потрапити в бідуВідео

11:59

58-річний Квентін Тарантіно вдруге стане батьком

11:47

Десятки магнітних кульок в уретрі: на Волині врятували підлітків, які гналися за гострими відчуттямиВідео

11:40

Образки Путіна: чому глава РФ напосівся на ЗеленськогоПогляд

11:36

Очікування Путіна і потужний фактор стримування: Україна б'ється з агресією РФ за трьома напрямкамиВідео

11:34

Шахраї вкрали понад 100 тисяч гривень у жінки, яка хотіла продати взуття в інтернетіВідео

11:29

Чорний список на 14 лютого: які подарунки приносять розлуку і біду та що не можна даруватиВідео

10:52

Скандальна TikTok-блогерка Di. Rubens програла суд ветерану АТО полковнику Штефану

10:50

Замість весілля - похорон: у Києві чоловік прострілив голову коханійВідео

10:09

Покинула в холодній хаті на дві доби: 5-річна дитина потрапила в лікарню через матірВідео

09:58

Перерахунок пенсії для працюючих: що впливає на її розмір і як перевірити нарахування

09:50

"Хлопець з ядерною зброєю та без друзів": ЗМІ дізналися, що Байден говорить про Путіна не на публіці

09:40

Путін поводиться наче гопник з пітерського підворіттяПогляд

09:33

Щоб відбиватися від РФ на морі: Британія передасть Україні ракети для кораблівВідео

09:11

До 70 тисяч на добу: Радуцький спрогнозував, скільки буде хворих на піку хвилі коронавірусу

09:00

В Україні змінилися умови приватизації спиртових заводів: що чекає на покупців актуально

08:27

Прикмети на 9 лютого: що не можна робити в день Іоанна Златоуста і як не потрапити в бідуВідео

08:26

Коронавірус в Україні 9 лютого: виявлено понад 38 тисяч нових COVID-випадківВідео

08:10

Троянди будуть свіжими дуже довго - прості лайфхаки, як продовжити життя букета

Реклама
08:01

З днем стоматолога: привітання, листівки та прикольні картинки до свята

07:56

Залікували зуб до реанімації: у Рівному 15-річній дівчинці рятують життя після візиту до стоматолога

07:50

3 найжахливіші помилки в інтер'єрі, які допускає кожен другий: як їх виправитиВідео

07:40

Гороскоп на сьогодні, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удачаВідео

07:24

Схопила за руку і притиснула до столу: у Харкові вчителька жорстко "виховувала" школяра

06:39

У США відмовилися від запровадження термінових санкцій проти Північного потоку-2: у чому причина

06:30

10 ознак того, що ви в токсичних стосунках і не здогадуєтеся про це

06:01

У моду на 2022 рік увійшла запаморочлива стрижка чоппі боб, що дарує відчуття свободиФото

05:54

Найкраща рослина для вашої квартири: в чому його унікальний секрет і цілющі властивостіВідео

05:40

Сіра і несмачна рідина: три помилки будь-якої господині, які псують картопляне пюре за 1 секунду

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти