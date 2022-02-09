Бійня в Дніпрі: Рябчук пояснив мотиви вбивств, а комісія виявила порушення у військовій частині

Рябчук пояснив мотиви вбивств/ Скрін з відео, Нацполіція, колаж Главред

Нацгвардієць Артемій Рябчук пояснив, що підштовхнуло його схопитися за зброю і вчинити стрілянину на Південному машинобудівному заводі в Дніпрі, у результаті якої загинули п’ятеро людей.

За словами юнака, він не міг більше терпіти. Фрагмент відео допиту Рябчука, де він дає своє пояснення, опублікувала ТСН.

"У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...", – сказав хлопець.

Коли його запитали, чи причина в тому, що він втомився терпіти, він відповів "Так".

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У військовій частині виявили порушення

Слідча комісія Міністерства внутрішніх справ виявила порушення у військовій частині Національної гвардії на Південмаші в Дніпрі, де служив Рябчук. Про це повідомив у середу, 9 лютого, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у Facebook.

Він зазначив, що комісія спочатку провела анкетування військових, які служать у частині №3021 НГУ.

"Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР", – наголосив Єнін.

У той же час він звернув увагу, що виявлення фактів позастатутних відносин не означає, що цим можна пояснити мотиви злочину. Такі мотиви досі невідомі, зазначив заступник очільника МВС, і додав, що ДБР з’ясовувати їх у межах досудового розслідування.

Анкетування, за словами Єніна, дозволить:

визначити, який морально-психологічний клімат панує в колективі,

перевірити процеси добору і підготовки кадрів,

з’ясувати, чи дотримується порядок проходження військової служби тощо.

Також він повідомив, що комісія виявила низку порушень у військовій частині.

" Комісією виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня", – написав Єнін.

Він також повідомив, що поранені нацгвардійці, які зараз перебувають у лікарні, уже одужують. Частину з них вже перевели з реанімації.

Розстріл нацгвардійців у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артемій Рябчук влаштував стрільбу по товаришах по службі. Він вбив 4 колег і поранив ще п’ятьох, а коли намагався вийти з "Південмашу", застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

Рябчук втік з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, у якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили, що розглядають три версії стрілянини на Південмаші:

вчинення підозрюваним злочину через нестатутні стосунки,

вчинення злочину у зв'язку з психічним захворюванням підозрюваного, його перебуванням у фізіологічному афекті,

вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

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