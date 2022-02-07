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"Він повинен сидіти довічно": поранений у Дніпрі нацгвардієць шокував зізнанням про Рябчука

7 лютого 2022, 20:50

Хлопець розповів, що навички стрільби у Рябчука були такими, що їх не міг мати хлопець, який прослужив 2 місяці.

стрілянина в Дніпрі
Стрілянина в Дніпрі / ТСН, поліція

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова в Дніпрі перебувають четверо нацгвардійців, яких підстрелив 20-річний строковик Артемій Рябчук.

Найважчими з 5 поранених, яких медики лікарні Мечникова буквально повертали з того світу, були нацгвардійці-контрактники Жанна Шарова та Ігор Семенченко.

Хлопець каже, що зі стрільцем Артемієм Рябчуком перетинався кілька разів, оскільки він служить за контрактом, а Рябчук був строковиком і на чергування він заступав рідко.

"Я спав. Крізь сон я почув постріли. Я також почув, як кухар скинув каструлі. Коли тут забігає сам кухар і кричить: "Там Рябчук збожеволів, і він убив керівника". Буквально секунда, і він (Рябчук - ред.) стоїть у дверях і стріляє в мене. Я встиг тільки повітря в груди набрати. Він пішов так стріляти спочатку в мене, потім у того, хто спав поруч, потім ще в одного і ще", - розповідає Ігор.

Він каже, що Рябчука він не зачіпав, бо рідко з ним перетинався в караулі. Артемій Рябчук заступав у караул раз на 2 місяці, а контрактники, такі як Ігор, 8 разів на місяць. Про хлопців, які були в караулі, нацгвардієць каже - добре спілкувався з усіма і в тому числі і керівництвом.

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Були чудовими хлопцями

"Він убив Левковського, Черник - вони були чудовими хлопцями, з якими ми спілкувалися. Ніякого булінгу, або "дідівщини", про які говорять, не було, це все - нісенітниця. Я не знаю, чому він так зробив, але у всьому винен тільки він. Я вважаю, що він повинен сидіти довічно. На відео видно - він сидів у тривожній групі. У них магазини з собою. Він підійшов до "пірамідки" і почав вести вогонь. Мені здається, це - якась диверсія. Він досить професійно поводився зі зброєю. Досить холоднокровно. Людина, яка прослужила 2 місяці, так поводитися не може. Він вираховував час", - каже Ігор Семенченко.

Хлопець додає, що навички стрільби у Рябчука були такими, що їх не міг мати хлопець, який прослужив 2 місяці.

"Коли його затримали, він сказав, що "один примудрився втекти". Він розумів, якщо він вийде з варти, він назад не зайде, тому що треба щоб хтось відкрив зсередини. Якби той хлопець не втік, він би нас усіх постріляв. Чому відкрилися двері в КХО? Тому що той хлопець зі старшого призову Женя, прийшов з нічної перевірки постів. Він був у "сушарці" поруч. І коли він почув що Рябчук стріляє, він відкрив двері і йому вдалося вибігти, я думаю завдяки йому ми залишилися живі", - каже хлопець.

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Булінг і дідівщина

Ігор каже, що з багатьма, кого Артемій Рябчук застрелив, стрілець не був знайомий, так що буллити вони його не могли.

"Якби він був загнаний і над ним знущалися, мені здається, він би стріляв у тих, хто це робив, а він стріляв по всіх, кого бачив. Той керівник, якого він застрелив, він взагалі був зі штабу - вони заступають раз на кілька місяців. Той чоловік йому точно нічого поганого не зробив. Чому він так вчинив, треба питати у нього, за що і навіщо. На режимному підприємстві розстріляти караул- по-моєму це досить резонансно", - говорить Ігор.

Хлопець розповів, що з Рябчуком спілкувався кілька разів і був про нього позитивної думки.

"Коли строковики потрапили в роту і проходили стажування, вони в окремому "кубрику" були. Я зайшов до них і запитав: "що вам хлопці подобається?". Я відразу його виділив. "Ось з цього буде толк", - подумав. Він великий, міцний. Ми з ним добре поговорили. До нього претензій ніколи не було. Скромний, неговіркий. Хочу щоб його покарали. Те, що про частину говорять, це — неправда, я за півтора року з таким не стикався. Не хочеться, щоб за його дії страждав ще хтось", - каже поранений нацгвардієць.

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Розстріл нацгвардійцем людей у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришам по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

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