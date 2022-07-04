Зняла пуанти і взяла автомат: дивовижна історія балерини, яка пішла воювати в тероборону

Олеся Воротнюк / instagram.com/lesiavorotnyuk

Олеся Воротнюк, балерина з трупи Національної опери України, зняла пуанти і пачку-для того, щоб у камуфляжі і зі зброєю в руках захищати Україну у війні проти Росії. Про це сама дівчина розповіла в коментарі британському порталу The Economist.

Воротнюк говорив, що три роки тому в боях з росіянами і бойовиками на сході України загинув її чоловік і батько її дитини.

"Я знала, що повинна щось зробити, але не знала, що. Але я могла стріляти. Це моє хобі [стрілянина ‒ Главред]. Я знала, якщо буде повномасштабне вторгнення, я не поїду за кордон. Я буду воювати", - розповідає дівчина.

Коли почалося повномасштабне військове вторгнення Росії, Воротнюк пішла з балетної трупи і вирушила записуватися добровольцем у війська територіальної оборони. Туди потрапити було нелегко, адже перевагу віддавали чоловікам з військовим досвідом, а не балеринам.

Воротнюк довелося чекати, але в кінцевому підсумку, вона свого домоглася. Відтоді вона брала участь у захисті від російських окупантів свого району в Києві, чергувала на блокпостах, а також допомагала людям евакуюватися з міст, які жорстоко обстрілювали окупанти.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як під Попасною 15-річна Ліза Чернишенко з простріленими ногами вела машину, в який були поранені люди.

"Лежали міни в шаховому порядку, там проїхати ніяк, але я якось проїхала, а потім ще був труп жінки, стовп, я проїхала і нас обстріляли", — розповідає дівчинка.

Зараз дівчинка в безпеці - її евакуювали до Львова. Вона в лікарні під наглядом лікарів. Вони дивуються, як з такими пораненнями ніг вона взагалі могла вести авто.

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