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Чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 18 років: у Раді поставили крапку

Руслана Заклінська
20 грудня 2024, 21:32
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Голова комітету економічного розвитку ВР Дмитро Наталуха прокоментував заяву Волянського щодо зниження мобілізаційного віку до 18 або 20 років.
Чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 18 років: у Раді поставили крапку
У Раді пояснили ситуацію зі зниженням мобілізаційного віку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Сухопутні війська України, скріншот з відео

Коротко:

  • Радник комітету ВР з питань економічного розвитку заявив про зниження у 2025 році мобілізаційного віку
  • Голова комітету спростував заяву речника
  • Радника можуть звільнити за неправдиві заяви

В Україні можуть знизити мобілізаційний вік до 18-20 років. Рішення нібито ухвалять на початку 2025 року. Про це заявив радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський в ефірі програми "Вечір.LIVE".

За його словами, це питання вже тривалий час порушують європейські та американські партнери. Волянський зазначив, що такі вимоги озвучувалися ще з 2022 року, а нині, через три роки, тиск з боку західних союзників лише посилюється.

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"Коли мене запитують, чи знизиться мобілізаційний вік, то звичайно знизиться. Наприклад, наступного року, ймовірно, в перших місяцях - січень, лютий, березень - буде ухвалене таке рішення", - заявив він.

На думку Волянського, ключовим фактором, що може змусити Україну ухвалити таке рішення, є загроза скорочення військової допомоги з боку США.

Радник наголосив, що зниження мобілізаційного віку до 18 років - це один із варіантів, який наразі активно обговорюється. Проте він припускає, що компромісним рішенням може стати зниження віку для мобілізації до 20 років.

"Якщо буде припинення або зменшення військової допомоги, навіть зі США, ми будемо змушені піти на це. Добре, не 18, наприклад, з 20. Нам висувають умову: або ви це виконуєте, або ми зменшуємо підтримку", - сказав Волянський.

Спростування заяви

Невдовзі голова комітету економічного розвитку Дмитро Наталуха прокоментував заяву Волянського щодо зниження мобілізаційного віку до 18 або 20 років. За його словами, Верховна Рада не приймала і не планує приймати таке рішення.

"Шановне товариство, цим хочу повідомити, що ані Верховною Радою України, ані нашим комітетом зокрема, не приймалось і не планується до прийняття жодного рішення, про яке заявив сьогодні на ефірі пан Волянський. Він, справді, є радником Комітету з питань економічного розвитку на громадських засадах, але, як і десятку інших радників, йому надали цей статус щоб саме радити, а не шкодити малозрозумілими і спекулятивними заявами", - заявив він.

Крім цього, Наталуха повідомив, що на наступному засіданні піднімуть питання позбавлення Волянського статусу радника, а також проведуть додаткову розʼяснювальну роботу з іншими радниками "щодо їх функціоналу і публічного статусу".

Чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 18 років: у Раді поставили крапку
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Зниження мобілізаційного віку в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді наразі не розглядаються законодавчі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку чи примусової мобілізації жінок. Представник комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заперечив ці чутки і назвав їх маніпулятивними і безпідставними.

Речник оперативного командування "Захід" ЗСУ Олег Домбровський також наголосив, що потреби у мобілізації чоловіків віком 18-25 років наразі немає. За його словами, мобілізаційний ресурс у країні достатній для забезпечення потреб армії.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала сигнали від міжнародних партнерів щодо зниження мобілізаційного віку, але зазначив, що ключовим є не вік мобілізованих, а технологічний рівень армії.

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Хто такий Дмитро Наталуха?

Дмитро Наталуха — український політичний та громадський діяч, Народний депутат України IX скликання, юрист, правозахисник, голова комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді України IX скликання, пише Вікіпедія.

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