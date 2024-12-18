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"Це не чесно": Зеленський зробив заяву про зниження мобілізаційного віку

Руслана Заклінська
18 грудня 2024, 17:43
637
Президент вважає, що в умовах сучасної війни важливіше звертати увагу на технологічний рівень армії, а не на вік мобілізованих.
'Це не чесно': Зеленський зробив заяву про зниження мобілізаційного віку
Зеленський розкритикував заклики до зниження мобілізаційного віку / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

  • Україна чула сигнал від своїх партнерів про зниження мобілізаційного віку
  • У війні важливішою є технологічність армії, а не вік військового
  • Заяви про зниження призовного віку є "політичними іграми"

Україна отримала сигнали від міжнародних партнерів про зниження мобілізаційного віку. Однак ключовим є не вік мобілізованих, а технологічний рівень армії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Le Parisien.

"У нас мобілізаційний вік з 25 років. Від деяких лідерів ми чули сигнали, що "давайте знижуйте вік мобілізації". Я вважаю, що на сьогодні це не чесна розмова. Я це публічно і не публічно лідерам говорив. Просто це не чесно. Сучасна війна інша", - розповів Зеленський.

відео дня

Президент наголосив, що в умовах сучасної війни важливо враховувати не лише кількість військових, але й їх можливість використовувати високотехнологічне обладнання.

"Це не тільки про траншеї. Це не просто в окопі з автоматом. Це сучасна зброя, дрони і артилерія, далекобійна зброя, це авіація. Без прикриття неба як можна штурмувати і йти вперед? І лідери це знають", - зазначив глава держави.

За його словами, заяви лідерів про зниження призовного віку є "політичними іграми". Зеленський підкреслив, що ефективність армії значно залежить від технологічних можливостей, а не лише від фізичної сили молоді.

"Зрозуміло, що чим молодше людина, тим вона фізично сильніше. Але для мене важливо зберегти життя наших людей, нашої молоді. Тому дуже важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового. Все ж таки технологічність сьогодні – це номер один. Війна – це не Перша світова, це не рукопашний бій. Це бій зброї, інтелекту, технологій. І на це треба давати дозволи, гроші, партнери повинні давати ліцензії", - додав президент.

'Це не чесно': Зеленський зробив заяву про зниження мобілізаційного віку
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Зниження призовного віку в Україні - останні новини

Нагадаємо, у Верховній Раді України наразі не розглядають законодавчі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку або примусової мобілізації жінок. Федір Веніславський спростував чутки про обов'язкову мобілізацію жінок або 18-24-річних після базової військової підготовки, зазначивши, що такі заяви — це маніпуляції.

Також речник оперативного командування "Захід" ЗСУ Олег Домбровський заявив, що Україна наразі не має потреби у мобілізації чоловіків віком 18-25 років. За його словами, мобілізаційного ресурсу достатньо для потреб армії.

Як повідомляв Главред, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив занепокоєння щодо мобілізації молодих людей від 18 років, вказуючи на можливі негативні наслідки для майбутнього країни. Він вважає, що найбільш ефективною категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку (30-45 років).

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Що відомо про Le Parisien?

Le Parisien - французька щоденна газета, яка охоплює міжнародні та національні новини, а також новини про життя Парижа і його передмість. Газета була заснована як "Le Parisien libéré" Емільєном Аморі в 1944 році, а в 1986 назва була змінена на поточну, пише Вікіпедія.

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мобілізація війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
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