Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив важливу заяву

Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії.

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Зниження мобілізаційного віку в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви президента:

Потрібно зосередитися на забезпеченні наявних бригад

Україна не має компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів

Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів

Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. Треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х.

"У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів", - написав він. відео дня

Він наголосив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах.

"Найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш головний пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що це правильній підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир.

Крім того, він написав, що Америка здатна досягати надзвичайних результатів. І щоб досягти успіху у завершенні російсько-української війни, потрібна єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, а також сильні позиції та гарантії миру.

"Я сказав Президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок", - підсумував Зеленський.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники будуть готові екіпірувати та навчити нових мобілізованих.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років - ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не розглядається.

Крім того, радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин сказав, що в України наразі не вистачає зброї для того, щоб забезпечити уже мобілізованих солдатів. І головна причина цього - затримки у постачанні військової допомоги з боку західних партнерів.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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