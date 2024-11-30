Зниження мобілізаційного віку: Тимочко розкрив, хто може потрапити у список

Чим більше чоловіки йтимуть на комунікацію, тим буде краще, вважає Тимочко.

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Чи зменшать мобілізаційний вік в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр імені короля Данила

Головні тези:

Як скоротити способи "ухилянства" від армії

Чи змінять процес бронювання

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, переконаний, що треба скорочувати різні способи ухилення від служби в армії.

"Щодо питання про зниження мобілізаційного віку, думаю, що правда посередині. Потрібно максимально скоротити ухилення від несення військової служби. Командири на передових позиціях сприймають ситуацію, як вона відбувається на полі бою і яке поповнення до них приходить, тому у декого може створюватися враження, що чоловічого населення віком 25-40 років, яке по суті перебуває на піку своїх фізичних можливостей, мало. Мова насправді не про 18 річних хлопців, організми яких ще формуються. Як показала практика масштабних військових операцій, що на одних молодих особах такого віку не витягнеш. Не можна говорити, що це точно переламає хід бойових дій, бо хід подій переламає зброя", - підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ в ефірі "Еспресо". відео дня

За словами Тимочко, треба говорити про скорочення способів "ухилянства" від армії, а тут мова йде і про переростків-студентів, і про обмеження в бронюванні.

До речі, слід звернути серйозну увагу на громадські організації (ГО), які вважаються бенефіціарами залучення донорських коштів, то вони можуть теж бронювати членів своїх ГО. Це нонсенс, бо ці ГО і є для того, щоб працювати на волонтерських засадах. А бронювання можуть у них відбуватися на фонді заробітних плат, однак, якщо це ГО, то є питання податків і та інших нюансів.

"Треба пильніше і більше працювати з тими громадянами, які зареєструвалися в обліку "Резерв +", що вже зробило понад 5 млн українців. Чим більше чоловіки йтимуть на комунікацію, тим буде краще. Йдеться і про роботу депутатів, які мають достатній вплив всередині суспільства. Ми є в умовах важкої війни й маємо постійно пропонувати нові шляхи рішень, щоб перемогти ворога", - резюмував Іван Тимочко.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що боєць ЗСУ Андрій Кривущенко роз'яснив, чому не слід поспішати мобілізувати 18-річних. Військовий додав, що після перемоги потрібно відбудовувати Україну й для цього будуть потрібні молоді та світлі голови, які зараз навчаються та стають спеціалістами.

У Кабміні повідомили, що деякі відстрочки від мобілізації втрачають чинність 28 лютого. Для бронювання тепер зарплата на підприємстві тепер має бути не нижчою за 20 тисяч гривень, а співробітник має уточнити свої дані та не перебувати у списку розшукуваних осіб.

Стало відомо, що ще одна категорія отримає право на відстрочку від мобілізації. За словами народного депутата Гончаренка, законопроєкт допоможе спростити порядок надання відстрочки від мобілізації тим, чиї близькі родичі зникли безвісти.

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